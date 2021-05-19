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19 мая 18:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
Все новости

Отток капитала из России сократился более чем на 30%

Экономика
Отток капитала из России сократился более чем на 30%
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 19 мая. Чистый отток капитала из России за январь-апрель 2021 года, по предварительной оценке, сократился на 33,21%, говорится в сообщении Центробанка РФ.

Согласно информации регулятора, вывоз капитала частным сектором за четыре месяца этого года составил 18,7 млрд долларов. За аналогичный период 2020 года показатель достиг 28 млрд долларов.

Центробанк оценивает профицит внешней торговли России по итогам января-апреля 2021 года в 35,8 млрд долларов, что на 11,6% ниже прошлогодних показателей. По итогам аналогичного периода 2020 года профицит внешней торговли составил 40,5 млрд долларов.

Совет Федерации ранее утвердил денонсацию налогового соглашения с Нидерландами. Такое решение было принято в связи с тем, что сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере противоречит интересам РФ.

финансы центробанк рф статистика
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Все новости / Экономика / Отток капитала из России сократился более чем на 30%
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