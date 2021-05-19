Отток капитала из России сократился более чем на 30%

Москва, 19 мая. Чистый отток капитала из России за январь-апрель 2021 года, по предварительной оценке, сократился на 33,21%, говорится в сообщении Центробанка РФ.

Согласно информации регулятора, вывоз капитала частным сектором за четыре месяца этого года составил 18,7 млрд долларов. За аналогичный период 2020 года показатель достиг 28 млрд долларов.

Центробанк оценивает профицит внешней торговли России по итогам января-апреля 2021 года в 35,8 млрд долларов, что на 11,6% ниже прошлогодних показателей. По итогам аналогичного периода 2020 года профицит внешней торговли составил 40,5 млрд долларов.

Совет Федерации ранее утвердил денонсацию налогового соглашения с Нидерландами. Такое решение было принято в связи с тем, что сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере противоречит интересам РФ.