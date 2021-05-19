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19 мая 18:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
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Осташко прокомментировал ситуацию с допросами членов ФБК по мошенничеству

Общество
Осташко прокомментировал ситуацию с допросами членов ФБК по мошенничеству
youtube.com  /  Prt Scr / Алексей Навальный

Политолог Руслан Осташко в беседе с ФАН прокомментировал вызовы сторонников Навального на допросы в московское отделение СК по делу о мошенничестве. Он считает, что оппозиционеры имеют все шансы получить обвинительный приговор.

Ранее директор ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Жданов сообщил, что сотрудников фонда Навального массово вызвали на допрос по делу о нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он также разместил в своих соцсетях фото одной из повесток, где ему предлагается явиться в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля.

Осташко прокомментировал ситуацию с допросами членов ФБК по мошенничеству
 / Prt Scr

Сам СК возбудил соответствующее уголовное дело еще 29 декабря 2020 года. В ведомстве считают, что Навальный растратил на личные цели часть средств, собранных в качестве пожертвований для ФБК и других связанных с оппозиционером НКО. Общая сумма собранных донатов составила около 588 млн рублей.

«Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — пояснили в СК.

Осташко выразил уверенность, что дело о мошенничестве в ФБК не стоило откладывать в долгий ящик — это связано с продолжающимися до сих пор неподотчетными пожертвованиями через криптовалютные кошельки.

«Навального давно следовало проверить на мошенничество, потому что через его кошельки при совершенно непрозрачной отчетности приходят миллиарды», — сказал эксперт.

Необходимо понимать, что Навальный собирал донаты с аудитории на конкретный вид деятельности. Всеми пожертвованиями оппозиционер всегда занимался сам.

«Подставлял он обычных сотрудников — тех, кто занимал важные посты. То есть директора, бухгалтера и так далее. Если посмотреть на количество денег, полученное им даже через открытый биткоин-кошелек, и сравнить с отчетностью, которую они предоставляют в Минюст… Естественно, они несопоставимы», — напоминает Осташко.

Политолог заключил, что ситуация требует тщательного разбора, поскольку небольшая часть получаемых ФБК денег была перечислена людьми, которые могли искренне верить в заявленные Навальным ценности. Статья о мошенничестве серьезна, и тем самым Навальный имеет шансы получить строгий приговор. Аналогичным образом ситуация может закончиться и для сотрудников фонда, занимающих ключевые посты и имеющих отношение к бухгалтерии.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный жданов фбк
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Все новости / Общество / Осташко прокомментировал ситуацию с допросами членов ФБК по мошенничеству
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