Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»

Вашингтон, 19 мая. Бывший офицер ВМС США Шон Кэхил рассказал о технологиях, «применяемых» НЛО у американского побережья в июле 2019 года.

Военнослужащий заявил, что ранее зафиксированный солдатами неопознанный летающий объект (НЛО) использовал технологии, опережающие земные на 100-1000 лет, что и стало причиной испуга. Кэхил подразумевает объект, который обнаружили пилоты корабля американских ВМС USS Omaha неподалеку от Сан-Диего в Калифорнии. Его удалось запечатлеть на видео — ролик хранился на боевом информационном посту корабля. На нем видно, как неопознанная сфера зависла над поверхностью воды, после чего резко нырнула и исчезла в океане.

«В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — сказал американский военнослужащий.

В Пентагоне ранее подтвердили подлинность видео с пирамидальным НЛО над Сан-Диего. Отмечается, что два года назад военным удалось запечатлеть не только странный объект, но и еще три подобных. По мнению экспертов, это были метеозонды. В то же время российский космонавт Андрей Борисенко заявил, что причинами таких феноменов могут служить природные явления или испытания секретной военной техники, пишет сайт 360tv.ru.