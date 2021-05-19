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19 мая 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:06
Происшествия
Опасный фейерверк: пензенец выкинул из окна горящую сумку с патронами
17:06
Политика
Пашинян заявил о неготовности Армении предоставить транспортный коридор Азербайджану
17:06
Общество
Российский боевик «Турист»: как африканцы отреагировали на премьеру картины
17:05
Происшествия
Двое подростков утонули за прошедшие сутки в водоемах Московской области
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
Политика
Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
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Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»

Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
pixabay.com

Вашингтон, 19 мая. Бывший офицер ВМС США Шон Кэхил рассказал о технологиях, «применяемых» НЛО у американского побережья в июле 2019 года.

Военнослужащий заявил, что ранее зафиксированный солдатами неопознанный летающий объект (НЛО) использовал технологии, опережающие земные на 100-1000 лет, что и стало причиной испуга. Кэхил подразумевает объект, который обнаружили пилоты корабля американских ВМС USS Omaha неподалеку от Сан-Диего в Калифорнии. Его удалось запечатлеть на видео — ролик хранился на боевом информационном посту корабля. На нем видно, как неопознанная сфера зависла над поверхностью воды, после чего резко нырнула и исчезла в океане.

«В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — сказал американский военнослужащий.

В Пентагоне ранее подтвердили подлинность видео с пирамидальным НЛО над Сан-Диего. Отмечается, что два года назад военным удалось запечатлеть не только странный объект, но и еще три подобных. По мнению экспертов, это были метеозонды. В то же время российский космонавт Андрей Борисенко заявил, что причинами таких феноменов могут служить природные явления или испытания секретной военной техники, пишет сайт 360tv.ru.

сша вмс сша нло
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