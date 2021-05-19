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19 мая 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:06
Происшествия
Опасный фейерверк: пензенец выкинул из окна горящую сумку с патронами
17:06
Политика
Пашинян заявил о неготовности Армении предоставить транспортный коридор Азербайджану
17:06
Общество
Российский боевик «Турист»: как африканцы отреагировали на премьеру картины
17:05
Происшествия
Двое подростков утонули за прошедшие сутки в водоемах Московской области
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
Политика
Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
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Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»

Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 мая. Президент США Джо Байден потерпел поражение в борьбе с проектом «Северный поток — 2». Об этом высказался начальник «Церих кэпитал менеджмент» Николай Подлевских.

Руководитель аналитического центра указал на поражение США в борьбе с «СП-2». По его словам, Вашингтон пытается найти вариант отступления для сохранения лица администрации Байдена. США мешали проекту, но Европа все равно добивается строительства «Северного потока — 2», подчеркнул эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Изменение американской риторики и подходов к «СП-2» подтверждает неспособность Вашингтона остановить реализацию проекта. Европа не прогнулась на предложения США о поставках сжиженного газа, резюмировал Подлевских.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможную отмену санкций против «СП-2». Представитель главы государства назвал это позитивным фактом.

сша байден сп-2
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