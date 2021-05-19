Москва, 19 мая. Президент США Джо Байден потерпел поражение в борьбе с проектом «Северный поток — 2». Об этом высказался начальник «Церих кэпитал менеджмент» Николай Подлевских.

Руководитель аналитического центра указал на поражение США в борьбе с «СП-2». По его словам, Вашингтон пытается найти вариант отступления для сохранения лица администрации Байдена. США мешали проекту, но Европа все равно добивается строительства «Северного потока — 2», подчеркнул эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Изменение американской риторики и подходов к «СП-2» подтверждает неспособность Вашингтона остановить реализацию проекта. Европа не прогнулась на предложения США о поставках сжиженного газа, резюмировал Подлевских.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможную отмену санкций против «СП-2». Представитель главы государства назвал это позитивным фактом.