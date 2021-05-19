В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю

Иерусалим, 19 мая. Ливан выпустил по израильской территории четыре ракеты. Иерусалим намерен нанести ответные удары. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по крупному военному объекту движения ХАМАС на территории сектора Газа. Военные атаковали объект, который включал в себя шахту и сеть тоннелей палестинской группировки. Также израильская авиация разбомбила подземные и наземные пусковые ракетные установки в разных частях сектора Газа.

Кроме того, сообщалось, что Иерусалим зафиксировал пуски шести ракет в сторону Израиля из Ливана. Они все упали в пределах ливанской территории. ЦАХАЛ в ответ нанес артиллерийские удары по пусковым позициям.

Сейчас военные Израиля сообщают, что со стороны Ливана было выпущено еще четыре ракеты.