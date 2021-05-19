ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском

Иркутск, 19 мая. Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара в поселке Дальний, передает источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Неисправная проводка в одном из домов, вероятно, спровоцировала возгорание, которое перебросилось на соседние строения. В общей сложности огонь уничтожил 28 домов, из них девять — жилые, остальные — хозяйственные постройки.

Инцидент произошел в Нижнеилимском районе Иркутской области, сообщал ФАН. Сильные порывы ветра и сухая погода препятствуют быстрой ликвидации последствий ЧП, пламя продолжает распространяться по населенному пункту.