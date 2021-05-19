Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья

Москва, 19 мая. Фонтаны в жару могут казаться отличным способом охладиться. Иммунолог Павел Бережанский рассказал, чем может быть опасно такое купание.

По словам специалиста, основная угроза кроется в стоячей воде, которая обычно наблюдается в фонтане. При высокой уличной температуре увеличивается риск заразиться кишечной инфекцией, а также попросту отравиться, передает «Радио 1».

Кроме того, в фонтанах нередко плескаются птицы и бродячие собаки, что чревато дополнительными аллергенами и в некоторых случаях глистной инвазией. Опасность также представляет дождевая вода, которая попадает в фонтаны. Из-за химических примесей люди с ранами или ссадинами могут подцепить стрептококк, стафилококк и прочие инфекции.

Спасаться от жары лучше не в фонтанах. Диетологи рекомендуют в такую погоду облегчать рацион и выбирать холодные супы.