Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума

Москва, 19 мая. Крупный транш биткоинов на криптовалютные биржи произошел 18 мая.

В течение одного часа криптобиржи пополнились 22,9 тыс. биткоинов, что стало самым крупным притоком монет с марта 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Glassnode.

Уильям Клемент, пользующийся популярностью в социальной сети Twitter за свои аналитические высказывания считает, что за 48 часов на площадку Binance поступило порядка 35 тыс. биткоинов, эквивалентных 1,38 млрд долларов — самый большой рекорд криптобиржи за все время ее существования.

Вместе с этим, ключевая криптовалюта современности продолжает сейчас падать вниз. За актив предлагают уже около 30 тыс. долларов, его стоимость просела более чем на 30% с начала торгов.