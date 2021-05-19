Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника

Москва, 19 мая. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся язвенный колит и болезнь Крона, являются одной из значимых проблем в гастроэнтерологии.

Ежегодный прирост пациентов с ВЗК составляет до 20 случаев на 100 тыс. населения, и этот показатель продолжает увеличиваться. При этом ВЗК развиваются преимущественно в молодом возрасте, заявила врач-педиатр, зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Основной причиной увеличения числа тяжелых форм заболевания является несвоевременная диагностика. Именно поэтому важно разработать новые терапевтические подходы в лечении ВЗК, считает специалист. Например, модифицирующая терапия позволит добиться полного контроля над воспалением благодаря использованию иммунобиологических препаратов.

Часто пациенты обращаются к гастроэнтерологу с болью в желудке. Это может указывать как на гастрит, так и предупреждать о развитии рака.