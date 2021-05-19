Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ

Москва, 19 мая. Условие, которое позволит ускорить завершение пандемии в России, назвал вирусолог Центра им. Гамалеи Виктор Зуев и оценил важность работы Роспотребнадзора.

Пандемия коронавирусной инфекции в России закончится, когда прививку получит 60% населения страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Зуев поддержал данное заявление и объяснил, как важна работа ведомства для сохранения здоровья граждан. Жители страны не вакцинируются в достаточном количестве, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Несмотря на угрозу для здоровья и рекомендации Роспотребнадзора, граждане не стремятся сделать прививку. По мнению вирусолога, это связано с низкой санитарной культурой в стране.

«В России существует проблема низкой санитарной культуры. Когда я был маленьким и ходил в детский сад, еще тогда я запомнил фразу: «Береги свое здоровье — руки мой перед едой». И мне смешно от того, что сегодня взрослым дядям и тетям всюду напоминают о том, чтобы они мыли руки, приходя с улицы», — отметил Зуев в беседе с изданием «Слово и Дело».

Также россияне редко читают научно-популярную литературу, которая направлена на образование населения. Это важно, чтобы люди получали знания, которые не связаны с их профессией, но необходимы для здоровья. Нет эффективнее средства против вируса, чем вакцинация. Не менее важны для просвещения населения выступления руководителей, в том числе главы Роспотребнадзора. Образованность людей в этом вопросе повышает шансы выхода на плато и завершения пандемии, подытожил вирусолог.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что для окончания пандемии должны привиться не менее 60% взрослого населения. Причем люди должны получить препарат уже к осени.