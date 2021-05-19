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19 мая 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:06
Политика
Пашинян заявил о неготовности Армении предоставить транспортный коридор Азербайджану
17:06
Общество
Российский боевик «Турист»: как африканцы отреагировали на премьеру картины
17:05
Происшествия
Двое подростков утонули за прошедшие сутки в водоемах Московской области
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
Политика
Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
17:00
ФАН-ТВ
Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
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Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ

Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 19 мая. Условие, которое позволит ускорить завершение пандемии в России, назвал вирусолог Центра им. Гамалеи Виктор Зуев и оценил важность работы Роспотребнадзора.

Пандемия коронавирусной инфекции в России закончится, когда прививку получит 60% населения страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Зуев поддержал данное заявление и объяснил, как важна работа ведомства для сохранения здоровья граждан. Жители страны не вакцинируются в достаточном количестве, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Несмотря на угрозу для здоровья и рекомендации Роспотребнадзора, граждане не стремятся сделать прививку. По мнению вирусолога, это связано с низкой санитарной культурой в стране.

«В России существует проблема низкой санитарной культуры. Когда я был маленьким и ходил в детский сад, еще тогда я запомнил фразу: «Береги свое здоровье — руки мой перед едой». И мне смешно от того, что сегодня взрослым дядям и тетям всюду напоминают о том, чтобы они мыли руки, приходя с улицы», — отметил Зуев в беседе с изданием «Слово и Дело».

Также россияне редко читают научно-популярную литературу, которая направлена на образование населения. Это важно, чтобы люди получали знания, которые не связаны с их профессией, но необходимы для здоровья. Нет эффективнее средства против вируса, чем вакцинация. Не менее важны для просвещения населения выступления руководителей, в том числе главы Роспотребнадзора. Образованность людей в этом вопросе повышает шансы выхода на плато и завершения пандемии, подытожил вирусолог.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что для окончания пандемии должны привиться не менее 60% взрослого населения. Причем люди должны получить препарат уже к осени.

пандемия коронавирус вирусолог
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