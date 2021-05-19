Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год

Салехард, 19 мая. Доходная часть ямальского бюджета исполнена в объеме 202 млрд рублей по итогам прошлого года.

Соответствующий результат представили на заседании комитета Заксобрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам. Основными источниками доходов бюджета считаются налог на имущество организаций — 36,6%, налог на прибыль организаций — 27,6%, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 21,1%, передает «Ямал-Регион».

По словам председателя профильного комитета Виктора Казарина, все возложенные социальные обязательства перед населением выполнены в полном объеме. Также продолжалась реализация глобальных инфраструктурных проектов. Поддержку получили такие сферы, как здравоохранение, образование, малый и средний бизнес.

Ранее сообщалось, что сферы культуры и спорта Владимирской области смогут рассчитывать на дополнительную материальную поддержку. Губернатор Владимир Сипягин подготовил поправки в закон о региональном бюджете.