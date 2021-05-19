Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США

Москва, 19 мая. Мировые цены на нефть заметно сокращаются на фоне ожиданий новостей о запасах сырья в США и возобновлении экспорта Ираном, свидетельствуют данные биржевых торгов.

По состоянию на 16:32 по московскому времени стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent составляет 66,80 доллара за баррель. С начала сессии котировки упали на 3,57%, следует из данных биржи ICE в Лондоне.

Аналитики ожидают роста коммерческих запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей. В центре внимания трейдеров находятся сообщения о прогрессе в переговорах Ирана и США по ядерной сделке. Не исключено, что Вашингтон снимет санкции с Тегерана, что может привести к дополнительному притоку сырья на мировой рынок.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее оценил ситуацию на рынке углеводородов. Он отметил, что сейчас спрос на сырье незначительно превышает уровень предложения.