Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий

Иркутск, 19 мая. Сотрудники МЧС локализовали в 16:04 по Москве огонь, разбушевавшийся в Иркутской области. Из-за пожара сгорели 28 домов, среди которых девять — жилые.

В сгоревших домах проживало 12 человек. Все погорельцы эвакуированы, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Глава области Игорь Кобзев назвал возможную версию происшествия. По его словам, ЧП возникло из-за умышленного поджога. Сейчас правоохранители пытаются установить точную причину пожара.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. На помощь спасателям направили вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. Также в тушении принимают участие добровольные пожарные бригады, сообщал ФАН.