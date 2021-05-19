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19 мая 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:06
Политика
Пашинян заявил о неготовности Армении предоставить транспортный коридор Азербайджану
17:06
Общество
Российский боевик «Турист»: как африканцы отреагировали на премьеру картины
17:05
Происшествия
Двое подростков утонули за прошедшие сутки в водоемах Московской области
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
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Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
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Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей

Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 19 мая. Газификация 100% жилых объектов Крыма потребует минимум 40 млрд рублей. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.

В труднодоступных населенных пунктах издержки по подключению газа могут оказаться больше, поэтому необходимая сумма способна превысить 50–60 млрд рублей, отметил чиновник.

«Одно подключение может доходить до 1 млн рублей и даже больше», — заявил Рукавишников, отметив, что сами жители за это не платят.

На сегодняшний день газификация региона составляет 76,7%. Сроки полной газификации, по словам министра, зависят от того, сколько государство направит на это денежных средств.

Правительство РФ также рассмотрит вопрос о выделении 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму и некоторых других регионах страны. Об этом рассказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

крым затраты газификация
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