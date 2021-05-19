Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей

Симферополь, 19 мая. Газификация 100% жилых объектов Крыма потребует минимум 40 млрд рублей. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.

В труднодоступных населенных пунктах издержки по подключению газа могут оказаться больше, поэтому необходимая сумма способна превысить 50–60 млрд рублей, отметил чиновник.

«Одно подключение может доходить до 1 млн рублей и даже больше», — заявил Рукавишников, отметив, что сами жители за это не платят.

На сегодняшний день газификация региона составляет 76,7%. Сроки полной газификации, по словам министра, зависят от того, сколько государство направит на это денежных средств.

Правительство РФ также рассмотрит вопрос о выделении 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму и некоторых других регионах страны. Об этом рассказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.