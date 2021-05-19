Вассерман уверен, что США устали давить на ФРГ по «Северному потоку — 2»

Москва, 19 мая. Власти США устали давить на Германию по газопроводу «Северный поток — 2», уверен публицист, журналист и политолог Анатолий Вассерман.

Как считает эксперт, США отменили санкции против оператора «СП-2», так как Германия активно сопротивляется ограничениям.

«Вторая очередь «Северного потока» – это проект, прежде всего, немецкий, а уже потом российский. Немцы настолько жестко сопротивляются американскому давлению, что США в конце концов решили непосредственно на немецких участников проекта не давить», — цитирует политолога «Журналистская правда».

Вашингтон не теряет надежды закрыть проект, чтобы политически и экономически ослабить Германию, уверен Вассерман. В этом случае ФРГ не будет иметь возможности содержать достаточно большие, профессиональные коллективы разработчиков новой техники, соответственно Китай будет производить технику, разработанную США.

Сейчас стало ясно, что конфликт из-за «СП-2» может сказаться на других аспектах отношений США и Германии, считает политолог. Вашингтон не оставит идею помешать достройке газопровода, но давить напрямую на Берлин уже опасается, заключил он.

Ранее в Кремле заявили, что факт появления публикаций о возможной отмене некоторых санкций в отношении «СП-2» является позитивным.