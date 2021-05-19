Виталий Милонов жестко раскритиковал Манижу и конкурс «Евровидение»

Санкт-Петербург, 19 мая. Депутат Государственной думы Виталий Милонов ответил на вопрос, болеет ли он за певицу Манижу на Евровидении. Парламентарий жестко раскритиковал творчество исполнительницы.

Милонов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил, что Манижа не умеет петь, она «не российская и даже не артистка». Депутат сравнил ее с Нетой Барзилай — израильской исполнительницей, победившей на Евровидении в 2018 году.

«Ее (Манижу. — Прим. ФАН) в качестве пугала и позора выставят, чтобы насмехаться над нами. Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей. Тем более сейчас самые низкие рейтинги», — добавил Милонов.

Иностранные зрители же положительно отреагировали на выступление российской певицы в первом полуфинале конкурса, который состоялся в Роттердаме 18 мая. Они по достоинству оценили вокальные данные Манижи, ее номер и яркий наряд. Артистка по итогам голосования вышла в финал, который намечен на 22 мая.