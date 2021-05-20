Военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией

Госдума РФ денонсировала Договор по открытому небу, который был разорван США в 2020 году. Военный эксперт Борис Рожин в интервью ФАН заявил, что Москва не будет мириться с попыткой стран НАТО контролировать территорию России, не позволяя Кремлю делать то же самое с коллективным Западом.

Госдума в среду, 19 мая, на заседании единогласно приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). В пояснительной записке отмечено, что документ способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере, при этом Россия внесла существенный вклад в выполнение его пунктов, ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения.

Однако, как указано в тексте, решение США по выходу из договора под надуманным предлогом существенно нарушило баланс интересов государств-участников, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

На заседании глава профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США постоянно ограничивали полеты над Аляской, Гавайскими и Алеутскими островами, мешали российским экипажам осуществлять инспекционные полеты через отмену остановки на аэродромах дозаправки.

«Сложно было представить, что мы в этом зале будем денонсировать Договор по открытому небу — один из ключевых договоров, может быть, самый транспарентный договор в новейшей истории в сфере международной безопасности», — констатировал Леонид Слуцкий.

Заметим, что Договор по открытому небу вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Однако в прошлом году США в одностороннем порядке запустили процедуру расторжения соглашения, которая завершилась 22 ноября.

Новая холодная война

Военный эксперт Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей заявил о том, что Договор по открытому небу перестал действовать после того, как США в одностороннем порядке вышли из него.

«Де-факто этот разговор уже утратил свою силу, когда из него вышли Соединенные Штаты. России находиться в этом договоре нет смысла, поскольку страны НАТО, которые денонсировали документ, имеют возможность передавать данные США. Соответственно, Россия оказывалась не в равном положении, поскольку знала только о происходящем в Европе, но не на территории США. Поэтому договор, конечно, является бесполезным, поэтому из него нужно выходить. То, что Совфед планировал поддержать документ в этот же день, но накануне стало известно, что заседание переносится, предположительно, на начало лета, скорее всего, показывает, что США дали возможность передумать и пересмотреть свое отношение к соглашению. Но я не думаю, что США вернутся в этот договор», — указал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Также военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией. По его словам, Договор по открытому небу являлся сдерживающим фактором, поэтому сегодня повышаются риски стратегического конфликта.

«Какие могут быть последствия? Денонсация договора показывает, что стороны станут менее прозрачными друг для друга. Это повышает общие риски стратегического конфликта, поскольку нехватка информации заставляет предполагать худшее в отношении оппонента. Возвращаемся к той же ситуации, которая была годы предыдущей холодной войны, когда стороны были вынуждены предполагать, что же на самом деле замышляет оппонент, поскольку не было возможности проверить. Сегодня возможность спутниковой разведки, но она не может полностью замерить функции, которые имел Договор по открытому небу. Ранее ДОН снижал уровень напряженности, сейчас этого фактора больше нет», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что военный политолог Андрей Кошкин объяснил причины выхода России из Договора по открытому небу.