В Минздраве РФ назвали количество переболевших COVID-19 детей

Москва, 19 мая. Более 500 тыс. детей перенесли коронавирусную инфекцию в России. Такие данные в среду озвучили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Всего COVID-19 за время пандемии переболели 560 тыс. несовершеннолетних, подтвердили в здравоохранительном российском ведомстве. Согласно информации Минздрава РФ, 112 тыс. из них нуждаются в контроле за сатурацией. Детям, которые перенесли инфекцию в тяжелой форме, предлагается проводить пульсоксиметрию для диагностирования дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии.

Ситуация с распространением коронавируса в России в целом остается стабильной. Как сообщалось ранее, об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко.