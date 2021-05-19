Шахназаров назвал решающий ход РФ в противостоянии с США

Москва, 19 мая. Российский кинорежиссер Карен Шахназаров прокомментировал нынешний расклад сил в мире и указал на возможность РФ победить в противостоянии с США.

В основе благополучия западного мира во главе с США лежит военная сила, которая обеспечивает возможность для принуждения других стран. Однако в последнее время Россия смогла превзойти американцев в разработке новейших образцов вооружения. Также и Китай стремительно наращивает мощь своей армии. В итоге Вашингтон сейчас уже не способен приструнить своих главных конкурентов, которыми стали РФ и КНР. На данное обстоятельство в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» обратил внимание российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

Режиссер отметил, что «все идет к патовой ситуации». Запад уже не способен договариваться о разграничении зон влияния в мире. Это способствует дальнейшей эскалации противостояния, что уже грозит не только РФ, но и США.

«Если Запад проиграет эту борьбу, рухнет финансовая система, которая основана на лидерстве и преимуществе. А рухнет – это резкое понижение уровня жизни и все, что с этим связано», — отметил режиссер.

Исходя из этого становится ясно стремление Запада дестабилизировать ситуацию в России и втянуть ее в разного рода конфликты. Американцы подобным образом стремятся ослабить своих противников в инициированном ими противоборстве. Проанализировав ситуацию, Шахназаров назвал спасительный для РФ ход в этом противостоянии США.

«Для нас пять-десять лет развития без военных проблем будет только благо. Россия развивается: строятся новые аэропорты, дороги, новые предприятия, о чем, к сожалению, мало сообщается. Нужен период мирного развития», — резюмировал режиссер, указывая на то, что именно «повышение благосостояния наших граждан является залогом стабильности в стране», которой сейчас боится Запад, поскольку в таком случае ему остается «либо смириться, либо договариваться, либо уйти и саморазрушиться».

Ранее Шахназаров рассказал о тайном намеке Западу, который он разглядел в выступлении президента РФ Владимира Путина.