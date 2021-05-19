Шахназаров назвал решающий ход РФ в противостоянии с США

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:06
Политика
Пашинян заявил о неготовности Армении предоставить транспортный коридор Азербайджану
17:06
Общество
Российский боевик «Турист»: как африканцы отреагировали на премьеру картины
17:05
Происшествия
Двое подростков утонули за прошедшие сутки в водоемах Московской области
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
Политика
Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
17:00
ФАН-ТВ
Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
Все новости
19 мая 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:06
Политика
Пашинян заявил о неготовности Армении предоставить транспортный коридор Азербайджану
17:06
Общество
Российский боевик «Турист»: как африканцы отреагировали на премьеру картины
17:05
Происшествия
Двое подростков утонули за прошедшие сутки в водоемах Московской области
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
Политика
Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
17:00
ФАН-ТВ
Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
Все новости

Шахназаров назвал решающий ход РФ в противостоянии с США

Шахназаров назвал решающий ход РФ в противостоянии с США
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 19 мая. Российский кинорежиссер Карен Шахназаров прокомментировал нынешний расклад сил в мире и указал на возможность РФ победить в противостоянии с США.

В основе благополучия западного мира во главе с США лежит военная сила, которая обеспечивает возможность для принуждения других стран. Однако в последнее время Россия смогла превзойти американцев в разработке новейших образцов вооружения. Также и Китай стремительно наращивает мощь своей армии. В итоге Вашингтон сейчас уже не способен приструнить своих главных конкурентов, которыми стали РФ и КНР. На данное обстоятельство в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» обратил внимание российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

Режиссер отметил, что «все идет к патовой ситуации». Запад уже не способен договариваться о разграничении зон влияния в мире. Это способствует дальнейшей эскалации противостояния, что уже грозит не только РФ, но и США.

«Если Запад проиграет эту борьбу, рухнет финансовая система, которая основана на лидерстве и преимуществе. А рухнет – это резкое понижение уровня жизни и все, что с этим связано», — отметил режиссер.

Исходя из этого становится ясно стремление Запада дестабилизировать ситуацию в России и втянуть ее в разного рода конфликты. Американцы подобным образом стремятся ослабить своих противников в инициированном ими противоборстве. Проанализировав ситуацию, Шахназаров назвал спасительный для РФ ход в этом противостоянии США.

«Для нас пять-десять лет развития без военных проблем будет только благо. Россия развивается: строятся новые аэропорты, дороги, новые предприятия, о чем, к сожалению, мало сообщается. Нужен период мирного развития», — резюмировал режиссер, указывая на то, что именно «повышение благосостояния наших граждан является залогом стабильности в стране», которой сейчас боится Запад, поскольку в таком случае ему остается «либо смириться, либо договариваться, либо уйти и саморазрушиться».

Ранее Шахназаров рассказал о тайном намеке Западу, который он разглядел в выступлении президента РФ Владимира Путина.

россия сша политика шахназаров
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 73661 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 52014 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 36606 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 31510 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 31168 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Шахназаров назвал решающий ход РФ в противостоянии с США
Рейтинг@Mail.ru