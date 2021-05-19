Биткоин торгуется у отметки в 30 тысяч долларов

Москва, 19 мая. Курс биткоина продолжает стремительно падать, свидетельствуют данные торгов криптобирж. Электронный актив с начала торговой сессии подешевел более чем на 30%.

По состоянию на 16:11 стоимость биткоина составляет 30 660 долларов. За день криптовалюта потеряла 30,37% своей стоимости. Падение биткоина наблюдается уже пятый день подряд.

Вместе с биткоином теряют в цене и другие криптовалюты. Так, Ethereum, Cardano, Dogecoin и XRP дешевеют более чем на 40%. Среди инвесторов отмечаются панические настроения. Впрочем, некоторые пытаются использовать ситуацию в своих интересах и закупают актив на фоне его снижения.

Еще в апреле биткоин торговался у отметки в 60 тысяч долларов. Финансовые аналитики ранее оценили целесообразность приобретения биткоина в период «медвежьего» цикла крипторынка.