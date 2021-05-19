Ford F-150 Lightning "засветился" после тест-драйва с Джо Байденом

Дирборн, 19 мая. Американский президент устроил тест-драйв еще не анонсированного электрокара от Ford.

Президент США Джо Байден в рамках рабочего визита в штат Мичиган решил заглянуть на производство Ford, где опробовал готовящийся к релизу электропикап под названием F-150 Lightning. Об этом пишет Motor.

По мнению Байдена, новая модель может развивать высокую скорость, разгоняясь до 96,6 км/ч за 4,4 секунды. При этом глава государства отметил, что хотел бы купить такой автомобиль себе.

Максимальная скорость, которую набрал руководитель американской администрации, составила 130 км/ч. Как заявляет автопроизводитель, данный электрокар будет оснащаться мощнейшим двигателем, а дальность хода авто без подзарядки достигнет почти 500 км.

Представители Ford также планируют работать над модернизацией программного обеспечения своих автомобилей, делая акцент на развитии платформы Amazon Alexa.