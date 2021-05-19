Российские банки значительно сократили выдачу потребкредитов

Москва, 19 мая. Количество выданных потребительских кредитов российскими банками в апреле 2021 года сократилось на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,22 млн ссуд.

Глава Национального бюро кредитных историй Александр Викулин отметил, что тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной. По его словам, определяющим критерием для кредиторов при принятии решения по-прежнему является значение кредитного рейтинга, передает РИА Новости.

Согласно данным НБКИ, в годовом выражении число займов выросло на 84,6%. Рост потребительского кредитования в годовом выражении наблюдается во всех регионах страны. Наиболее заметную динамику демонстрируют Краснодарский край (+162,2%), Татарстан (+131,2%), Тюменская область (+129%), Санкт-Петербург (+109,5%) и Ставропольский край (+107,7%).

Экономист РАН Владимир Клисторин ранее рассказал о рисках увеличения одобрения кредитов банками. По его словам, кредитные организации должны учитывать факторы пандемии и наличие доходов у населения.