Образец первого тяжелого транспортника Ил-76МД-90А передан на авиазавод для испытаний

Москва, 19 мая. Собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском заводе «Авиастар-СП» первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в ближайшее время пройдет испытания.

Первый образец воздушного судна был передан на летно-испытательную станцию авиазавода, где планируется проведение соответствующих воздушных и наземных испытаний.

«Для предприятия это знаковое событие, подтверждающее способность коллектива ульяновских авиастроителей эффективно решать самые ответственные задачи. Внедрение нового технологического процесса в дальнейшем будет способствовать наращиванию объемов серийного выпуска более десяти самолетов в год», — заявил управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Шереметов.

Заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой ранее сообщал, что Ил-76 может стать базовой моделью для новой линейки российских самолетов. Уже сегодня воздушный борт активно используется для разных нужд — так, например, с помощью Ил-76 были эвакуированы раненые при стрельбе в школе №175 Казани для лечения в Москву, пишет сайт 360tv.ru.