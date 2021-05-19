Российские военные приняли участие в уничтожении подземных катакомб боевиков в Сирии

Дамаск, 19 мая. Российские и сирийские военнослужащие совместными усилиями ликвидировали катакомбы террористов в провинции Хама, заявил подполковник инженерных службы ВС РФ Антон Тимофеев.

Очередные подземные катакомбы были оставлены при отступлении боевиков в 2019 году. При этом обнаруженные боеприпасы свозятся в пещеру, которая подлежит уничтожению для того, чтобы террористы в будущем не смогли воспользоваться этим вооружением.

На данный момент город Кафр-Зайта, который был отбит у незаконных формирований, завален обломками разрушенных зданий. Там находится большое количество неразорвавшихся боеприпасов, разминирование которых осуществляется сирийскими саперами.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает оказывать поддержу в возвращении детей из лагерей беженцев в Сирии.