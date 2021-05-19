Рубль укрепился на фоне отказа США от новых санкций против «СП-2»

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 19 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

Федеральное агентство новостей /

Во вторник цены на нефть преодолели отметку в 70 долларов за баррель — это максимум за несколько месяцев. Но под вечер цены резко опустились, в моменте падение было больше 3% — с отметки 70 до 67,3.

Аналитики объяснили, что падение цен на нефть было вызвано сообщением постпреда РФ при ООН Михаила Ульянова о том, что в переговорах с Ираном в Вене наметился значительный прогресс. В среду будет сделано заявление, о чем удалось договориться. Прежде всего речь идет о ядерной программе Ирана.

Снятие американских ограничений с Ирана приведет к тому, что страна нарастит добычу до 4 млн баррелей в сутки. Однако сегодня Ульянов сказал, что все-таки остаются неразрешимые разногласия. Рынок нефти ожидает официальной информации, отметили эксперты.

Кроме того, экономисты сообщили, что нефть в среду стабилизировалась на отметке 68 долларов за баррель. Поддержку ценам на нефть вчера оказали данные Американского института по запасам нефти о росте запасов на 620 тысяч баррелей при прогнозе роста в 1,6 млн.

Глобально тенденция роста спроса на топливо и энергоносители сохраняется. Темпы вакцинации в США и Европе очень высокие, снимаются ограничения, открываются границы. Это нивелирует негативный эффект, который идет из Азиатского региона, где эпидемиологическая ситуация становится очень тяжелой, — Сингапура, Индии, Тайваня.

При этом появились позитивные исследования об устойчивости вакцин Pfizer, Moderna к новым штаммам. В среду ожидается официальная статистика от Министерства энергетики США по запасам нефти. Также участники рынка ждут сообщения, о чем же удалось договориться с Тегераном.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото продолжает чувствовать себя уверенно. Накануне торги прошли в нешироком диапазоне 1865-1875 долларов. Цены на металл продолжают находиться в устойчивом восходящем тренде. Поддержку оказывает доллар, который вчера продолжил падать ко всем остальным валютам.

Сдерживающим фактором остаются инфляционные риски, которые заставляют инвесторов быть настороженными, заявили аналитики. В среду будут опубликованы протоколы прошедшего заседания ФРС, где будет указано, как чиновники высказываются о ситуации в экономике.

«Восходящая тенденция по золоту актуальна, золото может достигнуть диапазона 1900–1920 долларов», — считают эксперты.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Важнейшая новость для рубля заключается в том, что на данный момент США не будут вводить новые санкции против «Северного потока — 2», поскольку не видят никакой целесообразности. Но рассматривается введение санкций более точечно в отношении российских судов. Сам факт того, что Штаты ограничились локальными мерами, оказал серьезную поддержку российскому рынку, подчеркнули аналитики.

«На этом фоне отечественная валюта продолжает постепенно укрепляться, динамика достаточно неактивная. Вчера рубль укреплялся в моменте до отметки 73,5 рубля за доллар. Сейчас пока стабилизировался на отметке 73,65. Позитивная динамика по рублю сохраняется», — заявили экономисты.

Рублю оказывает поддержку снижение геополитических рисков, связанных с ожиданием встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена — это политическое событие, которое окажет позитивное влияние на отечественную валюту. Кроме того, сегодня состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Они обсудят ситуацию вокруг «Северного потока — 2» и взаимоотношения между странами, что тоже окажет позитивный эффект.