Украинка на камеру попрощалась с паспортом и попала в базу «Миротворца»

Киев, 19 мая. Жительница Украины попала в базу данных сайта «Миротворец» после того, как выбросила свой паспорт.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина с возмущением рассказала, что из-за особенностей украинского законодательства не смогла вылететь со своими детьми из Харькова в Стамбул. После этого семья демонстративно выбросила свои паспорта, а дети гражданки Украины нецензурно выразились в адрес страны.

Администрация «Миротворца» сочла видеозапись поводом для внесения харьковчанки в черный список. На сайте женщину обвинили в «публичном издевательстве над гражданством Украины». Также ей приписали вовлечение малолетних детей в антиукраинскую акцию.

Недавно в базу «Миротворца» попала съемочная группа российского фильма «Пункт пропуска» из-за работы в Крыму.