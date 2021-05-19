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19 мая 17:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
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Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
Все новости

Минздрав проверит информацию об отказе врачей транспортировать до дома инвалида

Происшествия
Минздрав проверит информацию об отказе врачей транспортировать до дома инвалида
Невские Новости

Нижний Новгород, 19 мая. Минздрав Нижегородской области и региональная прокуратура выясняют, почему неходячий инвалид был отправлен из районной больницы домой на каталке.

Проверка была инициирована после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором женщина самостоятельно везет на каталке своего мужа-инвалида. Инцидент произошел в городе Кстово. По словам женщины, ее мужа привезли в Кстовскую районную больницу на машине скорой помощи, но госпитализировать отказались. Из-за того, что денег на платную перевозку у пары не было, женщина повезла мужа домой на больничной каталке.

Главный врач Кстовской больницы Александр Цопов лично навестил пациента и сообщил, что для транспортировки была вызвана машина медицинской перевозки, но жена больного приняла решение отвезти его домой самостоятельно. По утверждению пожилой женщины, на просьбу о транспортировке ей ответили, что пациентов якобы не развозят. Кстовская городская прокуратура организовала проверку соблюдения прав граждан при оказании медицинской помощи.

Главврача больницы на Ставрополье уволили из-за появления пролежней у пациентки, сообщал ФАН. Региональный минздрав принял решение расторгнуть договор с руководителем лечебного учреждения, а СК по региону возбудил уголовное дело о халатности.

прокуратура инвалид кстово
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Все новости / Происшествия / Минздрав проверит информацию об отказе врачей транспортировать до дома инвалида
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