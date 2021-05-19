Минздрав проверит информацию об отказе врачей транспортировать до дома инвалида

Нижний Новгород, 19 мая. Минздрав Нижегородской области и региональная прокуратура выясняют, почему неходячий инвалид был отправлен из районной больницы домой на каталке.

Проверка была инициирована после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором женщина самостоятельно везет на каталке своего мужа-инвалида. Инцидент произошел в городе Кстово. По словам женщины, ее мужа привезли в Кстовскую районную больницу на машине скорой помощи, но госпитализировать отказались. Из-за того, что денег на платную перевозку у пары не было, женщина повезла мужа домой на больничной каталке.

Главный врач Кстовской больницы Александр Цопов лично навестил пациента и сообщил, что для транспортировки была вызвана машина медицинской перевозки, но жена больного приняла решение отвезти его домой самостоятельно. По утверждению пожилой женщины, на просьбу о транспортировке ей ответили, что пациентов якобы не развозят. Кстовская городская прокуратура организовала проверку соблюдения прав граждан при оказании медицинской помощи.

Главврача больницы на Ставрополье уволили из-за появления пролежней у пациентки, сообщал ФАН. Региональный минздрав принял решение расторгнуть договор с руководителем лечебного учреждения, а СК по региону возбудил уголовное дело о халатности.