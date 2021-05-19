Транспортная прокуратура в Архангельске потребовала вернуть деньги пассажиру самолета

Архангельск, 19 мая. Надзорный орган требует вернуть деньги пассажиру, который заплатил 3 тыс. рублей за незаконную регистрацию на рейс.

Мужчина обратился в прокуратуру и пожаловался на авиакомпанию АО «Нордавиа-РА». Ее представители, по словам заявителя, необоснованно отказали ему в регистрации на рейс Архангельск — Санкт-Петербург, которая завершилась раньше времени. В результате отказа пассажир доплатил, чтобы его пустили в самолет.

В связи с незаконными действиями сотрудников вокзала и авиакомпании транспортная прокуратура внесла представление руководителю организации. В апреле гражданину вернули деньги.