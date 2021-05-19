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Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
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Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
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Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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Транспортная прокуратура в Архангельске потребовала вернуть деньги пассажиру самолета

  /   Обновлено: 19 мая 2021 16:13
Происшествия
Транспортная прокуратура в Архангельске потребовала вернуть деньги пассажиру самолета
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Архангельск, 19 мая. Надзорный орган требует вернуть деньги пассажиру, который заплатил 3 тыс. рублей за незаконную регистрацию на рейс.

Мужчина обратился в прокуратуру и пожаловался на авиакомпанию АО «Нордавиа-РА». Ее представители, по словам заявителя, необоснованно отказали ему в регистрации на рейс Архангельск — Санкт-Петербург, которая завершилась раньше времени. В результате отказа пассажир доплатил, чтобы его пустили в самолет.

В связи с незаконными действиями сотрудников вокзала и авиакомпании транспортная прокуратура внесла представление руководителю организации. В апреле гражданину вернули деньги.

самолет деньги прокуратура
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Все новости / Происшествия / Транспортная прокуратура в Архангельске потребовала вернуть деньги пассажиру самолета
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