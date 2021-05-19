Погибшие в Белоруссии пилоты Як-130 увели самолет от жилых домов

Минск, 19 мая. Пилоты военного самолета Як-130, потерпевшего крушение в частном секторе Барановичей, сумели увести воздушное судно и не допустить разрушения домов.

Трагический инцидент в Белоруссии произошел во время мероприятия в память о погибших летчиках. Пилоты воздушного судна выполняли программу пилотажа, при заходе на посадку они приняли решение катапультироваться.

Жертвами крушения стали два человека, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление в минобороны страны. На месте ЧП в настоящий момент работают правоохранители, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.