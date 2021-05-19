Россияне стали тратить больше денег и времени на компьютерные игры

Москва, 19 мая. Популярность компьютерных и мобильных игр заметно выросла в России за прошлый год. Россияне стали чаще покупать и играть в дополнениях.

В 2019 году положительно к такому увлечению относились только около четверти российских граждан, однако в 2020 году играм отдавал предпочтение каждый третий. Доля игроков-мужчин составила 59%, а женщин — 41%, сообщается в исследовании MY.GAMES.

Геймеры стали больше покупать игры на ПК, преимущественно в цифровом формате. Среди жанров наиболее востребованными оказались «королевские битвы», «выживалки», MOBA, спортивные симуляторы и игры-песочницы.

Кроме того, популярностью пользуются игры на консолях. В скором времени на Playstation 5 и Xbox Series выпустят Grand Theft Auto V с улучшенной графикой и производительностью.