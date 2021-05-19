Баранец рассказал о последствиях высадки спецназа НАТО в Крыму

Москва, 19 мая. Военный эксперт прокомментировал статью Business Insider, назвав ее «бахвальством».

Военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец прокомментировал статью издания Business Insider, посвященную учениям американских «морских котиков».

Портал известен своими сливами конфиденциальной информации. Правдивость этих данных, правда, под вопросом. Эксперт уверен, что на этот раз речь идет о высадке американского спецназа в Крыму.

Баранец считает , что учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведенные командованием спецопераций США в Европе в начале мая, направлены исключительно на маневры в случае конфликта с Россией. По мнению эксперта, Крым — идеальная территория для спецоперации ВМС США.

Многие наслышаны о том, что корабли и самолеты НАТО часто кружат у границ полуострова.Очевидно, что делается это не из-за туристического любопытства, а совершенно с конкретной целью — проверить уровень защиты Крыма со всех возможных точек. Полуостров на сегодняшний день является одним из самых защищенных регионов России, примерно на одном уровне с Калининградской областью.

По словам Баранца, Крым мог бы стать идеальным кладбищем для тех, кто вознамерится его захватить.

«Там, немало кладбищ тех, кто в разные века приходил на полуостров с мечом», — напомнил он.

Специалист уверен, что морские котики попадут в ад, устроенный им противодиверсионными силами Черноморского флота на воде и под водой.

Он назвал чушью заявления о том, что боевые катера спецназа смогут скрытно доставлять «морских котиков» к российским берегам. Он уточнил, что рык этих посудин слышен за несколько километров.

«Какая уж тут скрытность? — рассуждает эксперт. — Береговая охрана Пограничной службы ФСБ и части береговой обороны Черноморского флота несут вахту в круглосуточном режиме. Правда, автор статьи в Business Insider к концу ее вроде как прозрел и ехидно заметил, что «Москва лишает Вашингтон господства на море и воздухе»».

По мнению Виктора Баранца, Business Insider хочет показать внушительность сил НАТО и делает особый акцент на том, что к учениям спецназовцев присоединились спецподразделения из Австрии,Германии, Грузии, Венгрии, Болгарии, Хорватии, Черногории, Румынии, Северной Македонии, Испании, Украины и Великобритании.

«Как говорится в старом армейском анекдоте: «Е-мое, где же мы вас хоронить будем?!»» — иронизирует по этому поводу специалист.

Ранее Виктор Баранец, объяснял, почему десять миллионов американских долларов не помогли убить белорусского президента Александра Лукашенко.