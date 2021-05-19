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19 мая 17:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
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Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
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Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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Баранец рассказал о последствиях высадки спецназа НАТО в Крыму

Армия
Баранец рассказал о последствиях высадки спецназа НАТО в Крыму
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 19 мая. Военный эксперт прокомментировал статью Business Insider, назвав ее «бахвальством».

Военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец прокомментировал статью издания Business Insider, посвященную учениям американских «морских котиков».

Портал известен своими сливами конфиденциальной информации. Правдивость этих данных, правда, под вопросом. Эксперт уверен, что на этот раз речь идет о высадке американского спецназа в Крыму.

Баранец считает , что учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведенные командованием спецопераций США в Европе в начале мая, направлены исключительно на маневры в случае конфликта с Россией. По мнению эксперта, Крым — идеальная территория для спецоперации ВМС США.

Многие наслышаны о том, что корабли и самолеты НАТО часто кружат у границ полуострова.Очевидно, что делается это не из-за туристического любопытства, а совершенно с конкретной целью — проверить уровень защиты Крыма со всех возможных точек. Полуостров на сегодняшний день является одним из самых защищенных регионов России, примерно на одном уровне с Калининградской областью.

По словам Баранца, Крым мог бы стать идеальным кладбищем для тех, кто вознамерится его захватить.

«Там, немало кладбищ тех, кто в разные века приходил на полуостров с мечом», — напомнил он.

Специалист уверен, что морские котики попадут в ад, устроенный им противодиверсионными силами Черноморского флота на воде и под водой.

Он назвал чушью заявления о том, что боевые катера спецназа смогут скрытно доставлять «морских котиков» к российским берегам. Он уточнил, что рык этих посудин слышен за несколько километров.

«Какая уж тут скрытность? — рассуждает эксперт. — Береговая охрана Пограничной службы ФСБ и части береговой обороны Черноморского флота несут вахту в круглосуточном режиме. Правда, автор статьи в Business Insider к концу ее вроде как прозрел и ехидно заметил, что «Москва лишает Вашингтон господства на море и воздухе»».

По мнению Виктора Баранца, Business Insider хочет показать внушительность сил НАТО и делает особый акцент на том, что к учениям спецназовцев присоединились спецподразделения из Австрии,Германии, Грузии, Венгрии, Болгарии, Хорватии, Черногории, Румынии, Северной Македонии, Испании, Украины и Великобритании.

«Как говорится в старом армейском анекдоте: «Е-мое, где же мы вас хоронить будем?!»» — иронизирует по этому поводу специалист.

Ранее Виктор Баранец, объяснял, почему десять миллионов американских долларов не помогли убить белорусского президента Александра Лукашенко.

учения крым баранец business insider
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