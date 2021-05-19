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19 мая 17:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
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Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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В Совфеде заявили о готовности Роспотребнадзора наращивать темпы вакцинации

Общество
В Совфеде заявили о готовности Роспотребнадзора наращивать темпы вакцинации
Федеральное агентство новостей  /  Марина Челак

Пандемия коронавируса закончится в России только тогда, когда 60% населения будут привиты. Медики и Роспотребнадзор готовы обеспечивать более высокие темпы вакцинации, для этого есть все ресурсы, заявил сенатор, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в комментарии ФАН.

Сенатор рассказал, что вопрос темпов вакцинации в России рассматривался на заседании комитета во вторник. Законодатели отметили высокий уровень организации прививочной кампании и готовность Роспотребнадзора повышать ее темпы.

«Вопросов к темпам вакцинации, с организационной и материальной-технической точек зрения, нет никаких. Создана необходимая база вакцинации. Вплоть до пунктов в крупных торговых центрах. Мы почувствовали некоторую досаду, что мы готовы уже плясать перед теми, кто должен прийти на вакцинацию», — заявил сенатор.

Рязанский подчеркнул, что текущая обстановка требует увеличения темпов вакцинации. Однако из-за снижения числа заражений у населения сложилось ложное чувство, что опасность коронавируса миновала.

«Мы считаем, что медики, Роспотребнадзор, органы санитарного надзора делают все необходимое для того, чтобы вакцинация проходила в тех объемах, которые требуются. Есть все цифры по каждому региону — какие субъекты отстают по темпам вакцинации, какие идут по темпу. Запас доз вакцин на сегодняшний день составляет порядка 5 млн в наличии. Вопрос только к самим себе – к населению», — заключил Рязанский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для проведения эпидемиологических расчетов относительно окончания пандемии необходимо учитывать уровень вакцинации населения России. По ее словам, в стране должно быть не меньше 60% вакцинированного взрослого населения. Она подчеркнула, что именно эти показатели влияют на эпидемиологические расчеты.

роспотребнадзор рязанский вакцинация
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