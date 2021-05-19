В Совфеде заявили о готовности Роспотребнадзора наращивать темпы вакцинации

Пандемия коронавируса закончится в России только тогда, когда 60% населения будут привиты. Медики и Роспотребнадзор готовы обеспечивать более высокие темпы вакцинации, для этого есть все ресурсы, заявил сенатор, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в комментарии ФАН.

Сенатор рассказал, что вопрос темпов вакцинации в России рассматривался на заседании комитета во вторник. Законодатели отметили высокий уровень организации прививочной кампании и готовность Роспотребнадзора повышать ее темпы.

«Вопросов к темпам вакцинации, с организационной и материальной-технической точек зрения, нет никаких. Создана необходимая база вакцинации. Вплоть до пунктов в крупных торговых центрах. Мы почувствовали некоторую досаду, что мы готовы уже плясать перед теми, кто должен прийти на вакцинацию», — заявил сенатор.

Рязанский подчеркнул, что текущая обстановка требует увеличения темпов вакцинации. Однако из-за снижения числа заражений у населения сложилось ложное чувство, что опасность коронавируса миновала.

«Мы считаем, что медики, Роспотребнадзор, органы санитарного надзора делают все необходимое для того, чтобы вакцинация проходила в тех объемах, которые требуются. Есть все цифры по каждому региону — какие субъекты отстают по темпам вакцинации, какие идут по темпу. Запас доз вакцин на сегодняшний день составляет порядка 5 млн в наличии. Вопрос только к самим себе – к населению», — заключил Рязанский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для проведения эпидемиологических расчетов относительно окончания пандемии необходимо учитывать уровень вакцинации населения России. По ее словам, в стране должно быть не меньше 60% вакцинированного взрослого населения. Она подчеркнула, что именно эти показатели влияют на эпидемиологические расчеты.