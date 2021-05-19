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19 мая 20:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
19:36
Общество
Секретные данные ФСБ о нацистских преступлениях обнародовали на конференции в Пскове
19:35
Общество
Американского архитектора поразил водный салют в аэропорту Махачкалы
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Кто «закрыл» открытое небо, или Почему Россия денонсирует ДОН. Колонка Елены Драпеко

Политика
Кто «закрыл» открытое небо, или Почему Россия денонсирует ДОН. Колонка Елены Драпеко
Федеральное агентство новостей  / 

Депутаты Госдумы в среду единогласно поддержали инициативу президента России Владимира Путина о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который действовал в Европе с 2002 года. Так что можно сказать, что произошло историческое событие. Однако не нужно думать, что это решение депутатами было принято без серьезных размышлений.

Да, за денонсацию проголосовали все фракции единогласно, но перед этим было горячее обсуждение. Замглавы нашего МИД Сергей Рябков, который представлял документ, пояснил, что Россия дала Соединенным Штатам достаточно времени, чтобы отменить решение предыдущей вашингтонской администрации о денонсации ДОН в одностороннем порядке.

Депутаты задали Рябкову много неудобных вопросом, на которые он подробно и убедительно ответил. Наш коллега — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, — например, спросил, почему это решение нужно принимать сейчас, а не после встречи Владимира Путина с президентом США Джоном Байденом. Дескать, может стоит подождать, вдруг американцы одумаются? На это Рябков пояснил, что Москва и так уже дала Вашингтону достаточно времени.

Замминистра также рассказал, что процесс денонсации не одномоментный — он займет еще примерно полгода, так что двери по-прежнему открыты: у Соединенных Штатов будет время одуматься и вернуться к договору. В этом случае и Россия сможет возобновить участие в ДОН.

А пока этот договор нам совершенно невыгоден, он дает преимущество исключительно странам НАТО, которым удобно вести наблюдение за нашими объектами, в том числе в интересах США. При этом европейцы, даже позволяя нам летать, не разрешают осуществлять облеты над территориями, на которых располагаются американские военные объекты, а их, как мы знаем, в Европе десятки, если не сотни. Поэтому, как говорится, какой смысл?

Кто «закрыл» открытое небо, или Почему Россия денонсирует ДОН. Колонка Елены Драпеко
Федеральное агентство новостей  / 

Справка ФАН

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году и вступил в действие с 1 января 2002 года после ратификации 32-мя странами. Соглашение, как мера доверия между европейскими государствами, предусматривало проведение наблюдательных полетов над территориями других стран для аэрофотосъемки.

В мае 2020 года США обвинили Россию в нарушении ДОН, после этого Вашингтон в одностороннем порядке заявил о выходе из соглашения, что и произошло в ноябре прошлого года. В ответ на это Москва заявила, что также денонсируют договор, чтобы данные, собранные европейскими партнерами США, не утекали в Вашингтон. В МИД РФ уточнили, что Москва покинет соглашение примерно в декабре 2021 года.

россия сша нато договор по открытому небу елена драпеко
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