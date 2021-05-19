Кто «закрыл» открытое небо, или Почему Россия денонсирует ДОН. Колонка Елены Драпеко

Депутаты Госдумы в среду единогласно поддержали инициативу президента России Владимира Путина о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который действовал в Европе с 2002 года. Так что можно сказать, что произошло историческое событие. Однако не нужно думать, что это решение депутатами было принято без серьезных размышлений.

Да, за денонсацию проголосовали все фракции единогласно, но перед этим было горячее обсуждение. Замглавы нашего МИД Сергей Рябков, который представлял документ, пояснил, что Россия дала Соединенным Штатам достаточно времени, чтобы отменить решение предыдущей вашингтонской администрации о денонсации ДОН в одностороннем порядке.

Депутаты задали Рябкову много неудобных вопросом, на которые он подробно и убедительно ответил. Наш коллега — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, — например, спросил, почему это решение нужно принимать сейчас, а не после встречи Владимира Путина с президентом США Джоном Байденом. Дескать, может стоит подождать, вдруг американцы одумаются? На это Рябков пояснил, что Москва и так уже дала Вашингтону достаточно времени.

Замминистра также рассказал, что процесс денонсации не одномоментный — он займет еще примерно полгода, так что двери по-прежнему открыты: у Соединенных Штатов будет время одуматься и вернуться к договору. В этом случае и Россия сможет возобновить участие в ДОН.

А пока этот договор нам совершенно невыгоден, он дает преимущество исключительно странам НАТО, которым удобно вести наблюдение за нашими объектами, в том числе в интересах США. При этом европейцы, даже позволяя нам летать, не разрешают осуществлять облеты над территориями, на которых располагаются американские военные объекты, а их, как мы знаем, в Европе десятки, если не сотни. Поэтому, как говорится, какой смысл?

Федеральное агентство новостей /

Справка ФАН

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году и вступил в действие с 1 января 2002 года после ратификации 32-мя странами. Соглашение, как мера доверия между европейскими государствами, предусматривало проведение наблюдательных полетов над территориями других стран для аэрофотосъемки.

В мае 2020 года США обвинили Россию в нарушении ДОН, после этого Вашингтон в одностороннем порядке заявил о выходе из соглашения, что и произошло в ноябре прошлого года. В ответ на это Москва заявила, что также денонсируют договор, чтобы данные, собранные европейскими партнерами США, не утекали в Вашингтон. В МИД РФ уточнили, что Москва покинет соглашение примерно в декабре 2021 года.