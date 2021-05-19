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19 мая 17:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
Политика
Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
17:00
ФАН-ТВ
Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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«Русал» планирует выделить менее экологичные активы в новую структуру

Экономика
«Русал» планирует выделить менее экологичные активы в новую структуру
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 мая. Предприятия, оставляющие более высокоуглеродный след, будут выведены «Русалом» в новую отдельную структуру.

Задачи, которые стоят перед новой компанией, создание которой планируют в «Русале», относятся к сфере развития отечественного рынка, потенциал которого крайне высок Предполагается, что в подразделение войдут глиноземные и алюминиевые заводы. Об этом пишет «Интерфакс».

Представители компании отмечают, что структура будет заниматься «зеленой» модернизацией собственных предприятий, а также акцентирует внимание на развивающихся рынках с серьезными перспективами развития.

Основная часть активов останется за «Русалом», а компания сосредоточит свое внимание на продвижении бренда как крупнейшего производителя алюминия, который оставляет низкий углеродной след. Вдобавок, название организации может смениться на AL+.

Недавно во время торгов ценные бумаги компании вырастали в цене сразу на несколько процентов, достигая 56,285 рубля за единицу. В «Русале» сослались на повысившуюся цену продажи алюминия, за счет чего финансовые показатели организации улучшились.

русал углеродный след AL+
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Все новости / Экономика / «Русал» планирует выделить менее экологичные активы в новую структуру
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