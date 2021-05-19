«Русал» планирует выделить менее экологичные активы в новую структуру

Москва, 19 мая. Предприятия, оставляющие более высокоуглеродный след, будут выведены «Русалом» в новую отдельную структуру.

Задачи, которые стоят перед новой компанией, создание которой планируют в «Русале», относятся к сфере развития отечественного рынка, потенциал которого крайне высок Предполагается, что в подразделение войдут глиноземные и алюминиевые заводы. Об этом пишет «Интерфакс».

Представители компании отмечают, что структура будет заниматься «зеленой» модернизацией собственных предприятий, а также акцентирует внимание на развивающихся рынках с серьезными перспективами развития.

Основная часть активов останется за «Русалом», а компания сосредоточит свое внимание на продвижении бренда как крупнейшего производителя алюминия, который оставляет низкий углеродной след. Вдобавок, название организации может смениться на AL+.

Недавно во время торгов ценные бумаги компании вырастали в цене сразу на несколько процентов, достигая 56,285 рубля за единицу. В «Русале» сослались на повысившуюся цену продажи алюминия, за счет чего финансовые показатели организации улучшились.