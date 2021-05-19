Курс биткоина обвалился до 37,8 тысячи долларов

Москва, 19 мая. Стоимость биткоина продолжает снижаться. Курс криптовалюты обвалился до 37,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные Bitfinex.

По состоянию на 15:42 курс биткоина составляет 37 872,9 доллара, что на 13,98% ниже, чем до начала торгов. Цифровая монета меньше чем за сутки подешевела на 6 157,1 доллара.

Обвал биткоина обусловлен сразу несколькими факторами. Сперва глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания может начать продавать криптовалюту. После этого биткоин упал до 45 тысяч долларов. Однако вскоре Маск забрал свои слова обратно, отметив, что Tesla не продавала криптовалюту.

Еще одной причиной стало сообщение китайского регулятора о невозможности использовать криптовалюту в качестве платежного средства. Поскольку Китай владеет весомой долей майнинга, то позиция Пекина оказывает серьезное влияние на стоимость биткоина.

В середине апреля курс биткоина достиг исторического максимума в 64 тысячи долларов. Финансовые эксперты ранее оценили целесообразность вложения в биткоин на фоне его падения.