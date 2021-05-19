Астрологи назвали самые везучие знаки зодиака

Москва, 19 мая. Специалисты в области астрологии выделили четыре знака зодиака, которые могут полагаться на свое везение.

Астрологи рассказали, кто может обернуть любую проблемную ситуацию в свою пользу, передает издание Passion. Представителям данных знаков зодиака удача улыбается чаще всего.

Овны любят и умеют быть лидерами. В трудных ситуациях они нередко получают помощь извне и все проблемы улетучиваются. Овны успешны и в спорте, и в бизнесе, да и во многих других вещах.

Скорпионы просто обожают разные авантюры, однако им всегда удается выйти сухими из воды. Они способны оказываться в нужном месте в нужное время, что, несомненно, тоже способствует успеху.

Стрельцы привыкли получать то, чего они хотят. Представители данного знака больше находят, чем теряют. Если в какой-то сфере их постигнет неудача, то успех в другой с лихвой компенсирует данную неприятность.

Козероги умеют найти выход из самых сложных, казалось бы, ситуаций. Более того, Козероги имеют крепкое здоровье, звезды оберегают их от болезней.

Ранее астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет успех в июне. Звезды сулят успех Тельцам, Близнецам, Львам, Девам и Водолеям.