Россия сообщила о планах экспортировать модернизированные ударные вертолеты Ка-52М

Москва, 19 мая. Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил о намерении России предложить иностранным заказчикам модернизированный ударный вертолет Ка-52М.

Соответствующее заявление Михеев озвучил в преддверии международной выставки HeliRussia 2021, которая запланирована на 20-22 мая в Москве.

«В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в «Вертолетах России»», — утверждает он.

Первый вылет экспортная версия модернизированного отечественного вертолета совершила в августе 2020 года. Кроме того, ранее сообщалось о планах представить в рамках Международного авиасалона МАКС-2021 еще один российский вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник», пишет сайт 360tv.ru.