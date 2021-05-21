«ФАН повсюду»: как освобождали лагерь палестинских беженцев Ярмук в Сирии

21 мая 2018 года правительственная армия Сирии окончательно зачистила последний оплот боевиков «Исламского государства»1 на юге Дамаска — лагерь палестинских беженцев Ярмук. Как этот район использовала Организация Объединенных Наций для давления на правительство Сирии, а после его захвата террористами — просто забыла о нем? Почему ИГ1 не хотело покидать лагерь и какую роль в его освобождении сыграла Российская Федерация?

Обо всем этом и многом другом беседуем с автором военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

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В выпуске:

Что из себя представлял Ярмук в начале конфликта?

Как ООН использовала лагерь палестинских беженцев для давления на Дамаск, а потом забыла про него.

Когда Ярмук заняли боевики «Исламского государства»?

Какую проблему нужно было решить Сирийской Арабской Армии перед освобождением лагеря?

Почему боевики ИГ не хотели покидать Ярмук и как проходила подготовка к его зачистке?

Как перед операцией выводили мирное население из района?

В чем заключалось участие России?

Сложности при освобождении лагеря Ярмук.

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1 Организация запрещена на территории РФ.