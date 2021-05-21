«ФАН повсюду»: как освобождали лагерь палестинских беженцев Ярмук в Сирии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 11:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
11:22
Общество
Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
11:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин высмеял музыкальные таланты Давида Манукяна на своем шоу
Все новости
21 мая 11:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
11:22
Общество
Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
11:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин высмеял музыкальные таланты Давида Манукяна на своем шоу
Все новости

«ФАН повсюду»: как освобождали лагерь палестинских беженцев Ярмук в Сирии

Весь мир
«ФАН повсюду»: как освобождали лагерь палестинских беженцев Ярмук в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

21 мая 2018 года правительственная армия Сирии окончательно зачистила последний оплот боевиков «Исламского государства»1 на юге Дамаска — лагерь палестинских беженцев Ярмук. Как этот район использовала Организация Объединенных Наций для давления на правительство Сирии, а после его захвата террористами — просто забыла о нем? Почему ИГ1 не хотело покидать лагерь и какую роль в его освобождении сыграла Российская Федерация?

Обо всем этом и многом другом беседуем с автором военно-политического Telegram-канала Astra Militarum

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Что из себя представлял Ярмук в начале конфликта?

Как ООН использовала лагерь палестинских беженцев для давления на Дамаск, а потом забыла про него.

Когда Ярмук заняли боевики «Исламского государства»?

Какую проблему нужно было решить Сирийской Арабской Армии перед освобождением лагеря?

Почему боевики ИГ не хотели покидать Ярмук и как проходила подготовка к его зачистке?

Как перед операцией выводили мирное население из района?

В чем заключалось участие России?

Сложности при освобождении лагеря Ярмук.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

сирия иг комиссар яррик Ярмук САА
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 93992 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 71632 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 50260 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 48174 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 44713 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: как освобождали лагерь палестинских беженцев Ярмук в Сирии
Рейтинг@Mail.ru