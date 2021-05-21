«ФАН повсюду»: как освобождали лагерь палестинских беженцев Ярмук в Сирии

21 мая 2018 года правительственная армия Сирии окончательно зачистила последний оплот боевиков «Исламского государства»1 на юге Дамаска — лагерь палестинских беженцев Ярмук. Как этот район использовала Организация Объединенных Наций для давления на правительство Сирии, а после его захвата террористами — просто забыла о нем? Почему ИГ1 не хотело покидать лагерь и какую роль в его освобождении сыграла Российская Федерация?
Обо всем этом и многом другом беседуем с автором военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.
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В выпуске:
Что из себя представлял Ярмук в начале конфликта?
Как ООН использовала лагерь палестинских беженцев для давления на Дамаск, а потом забыла про него.
Когда Ярмук заняли боевики «Исламского государства»?
Какую проблему нужно было решить Сирийской Арабской Армии перед освобождением лагеря?
Почему боевики ИГ не хотели покидать Ярмук и как проходила подготовка к его зачистке?
Как перед операцией выводили мирное население из района?
В чем заключалось участие России?
Сложности при освобождении лагеря Ярмук.
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1 Организация запрещена на территории РФ.