Бобра вызволили из бетонной западни в Калужской области

Калуга, 19 мая. Бобра, попавшего в бетонную западню на территории дачных участков, спасли в Калужской области. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Житель садоводческого некоммерческого товарищества в Боровском районе обратился в Единую диспетчерскую службу и попросил срочно помочь бобру. Животное оказалось в бетонном ящике у решетки рядом со сливной трубой. Вероятно, бобер двигался по руслу ручья и упал туда.

Самостоятельно животному выбраться не удалось. Спасатели после звонка оперативно выехали на место инцидента. С помощью подручных средств бобра вытащили и отвезли на реку рядом с совхозом «Боровский», где животное оказалось в безопасности.

До этого бригада дорожных рабочих в Пермском крае спасла увязшую в глине лошадь. Животное оказалось в грунте по грудь.