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19 мая 17:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
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Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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Песков оценил сроки достижения порога иммунизации по коронавирусу в России

Общество
Песков оценил сроки достижения порога иммунизации по коронавирусу в России
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 19 мая. Глава Роспотребнадзора заявила о том, что к осени более половины населения России (60%) должны пройти вакцинацию от COVID-19. Дмитрий Песков прокомментировал это заявление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о показателях вакцинации населения. По словам представителя Кремля, порог иммунизации к коронавирусной инфекции должен быть пройден к осени текущего года.

«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент РФ Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил вероятность введения обязательной вакцинации населения. Соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено для обеспечения защиты жителей России.

порог иммунизация коронавирус
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