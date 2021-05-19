Песков оценил сроки достижения порога иммунизации по коронавирусу в России

Москва, 19 мая. Глава Роспотребнадзора заявила о том, что к осени более половины населения России (60%) должны пройти вакцинацию от COVID-19. Дмитрий Песков прокомментировал это заявление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о показателях вакцинации населения. По словам представителя Кремля, порог иммунизации к коронавирусной инфекции должен быть пройден к осени текущего года.

«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент РФ Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил вероятность введения обязательной вакцинации населения. Соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено для обеспечения защиты жителей России.