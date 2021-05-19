Изменения климата могут привести к исчезновению Мальдивских островов к концу XXI века

Мале, 19 мая. Мальдивские острова медленно погружаются под воду и могут исчезнуть уже в конце XXI века, заявила министр по вопросам окружающей среды Аминат Шона.

Если не предпринимать никаких действий, то одного из самых роскошных курортов мира не станет уже к 2100 году. По словам министра, Мальдивы являются самым уязвимым островным государством на планете, которое осталось «один на один с морем».

Согласно подсчетам экспертов Всемирного экономического форума, к 2050 году 80% жителей планеты почувствуют на себе изменения климата. Из-за таяния ледников и повышения уровня воды в мировом океане в наиболее опасном положении оказались некоторые острова и низко расположенные прибрежные территории.

Как ранее выяснили ученые, глобальное потепление может привести к «возвращению» Земли на 35 миллионов лет назад. На данный момент изменения температуры происходят по самому худшему сценарию.