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Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
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16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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США назвали коррупционеров среди чиновников в странах Северного треугольника

США
США назвали коррупционеров среди чиновников в странах Северного треугольника
Global Look Press  /  Doug Mills

Вашингтон, 19 мая. Государственный департамент США обнародовал список коррумпированных чиновников на высших должностях в таких странах, как Сальвадор, Гватемала и Гондурас. Об этом сообщает конгрессвумен Норма Торрес.

Согласно докладу, основанному на информации от «доверенных источников», госслужащие участвовали в получении взяток и наркоторговле.

Президент США Джо Байден объявил о своем намерении бороться с коррупцией в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе — странах, составляющих Северный треугольник Центральной Америки — в рамках усилий по сдерживанию нелегальной миграции в США.

Чиновники из Гондураса

Список чиновников из Гондураса включает членов парламента Хуана Карлоса Валенсуэлу Молину, Уэлси Милену Васкес Лопес, Мильтона Хесуса Пуэрто Осегуэру, Густаво Альберта Переса, Оскара Нахеру и Гладис Аурору Лопес.

Законодатели, которые поголовно являются членами правящей Национальной партии, были включены в раздел доклада под названием «Высокопоставленные должностные лица правительства, которые, предположительно, содействовали или участвовали в коррупционной деятельности или наркоторговле».

Чиновники из Гватемалы

Также были упомянуты член Конгресса Гватемалы Борис Роберто Эспанья Касерес, бывший министр экономики Асискло Вальядарес, мэр муниципалитета Окос Карлос Данило Пресиадо Наварихо, который был задержан в январе 2020 года в Панаме, а также бывший первый секретарь Конгресса Гватемалы Фелипе Алехос Лорнсана, против которого власти США ввели санкции в апреле 2021 года и октябре 2020 года.

Кроме того, в список вошли Густаво Адольфо Алехос Камбара, который является бывшим главой администрации президента Гватемалы Альваро Колома (2008–2012 гг.) и против которого также были приняты санкции США в апреле, а также бывший кандидат в президенты Марио Амилькар Эстрада Орельяна, задержанный в апреле 2019 года в Майами и признанный виновным в торговле наркотиками в федеральном суде в Нью-Йорке.

Чиновники из Сальвадора

Согласно информации, распространенной Торрес, «коррумпированными» были названы высокопоставленные должностные лица правительства — президент Сальвадора Найиб Букеле и другие политики этой страны.

В документе, подписанном еще 4 мая, упоминаются имена главы администрации Букеле Каролины Ресинос и Рохелио Риваса, который покинул пост министра безопасности в марте прошлого года.

Также в список входит Гильермо Гальегос, депутат и глава Великого альянса за национальное единство (GANA) — партии, которая привела Букеле к победе в 2019 году.

Также были упомянуты один из основных лидеров левого Фронта национального освобождения им. Фарабундо Марти (FMLN) Хосе Луис Мерино, который занимал пост вице-министра иностранных дел, и бывший председатель Законодательной ассамблеи FMLN Сигфридо Рейес.

сша коррупция Северный треугольник
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