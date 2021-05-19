США назвали коррупционеров среди чиновников в странах Северного треугольника

Вашингтон, 19 мая. Государственный департамент США обнародовал список коррумпированных чиновников на высших должностях в таких странах, как Сальвадор, Гватемала и Гондурас. Об этом сообщает конгрессвумен Норма Торрес.

Согласно докладу, основанному на информации от «доверенных источников», госслужащие участвовали в получении взяток и наркоторговле.

Президент США Джо Байден объявил о своем намерении бороться с коррупцией в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе — странах, составляющих Северный треугольник Центральной Америки — в рамках усилий по сдерживанию нелегальной миграции в США.

Чиновники из Гондураса

Список чиновников из Гондураса включает членов парламента Хуана Карлоса Валенсуэлу Молину, Уэлси Милену Васкес Лопес, Мильтона Хесуса Пуэрто Осегуэру, Густаво Альберта Переса, Оскара Нахеру и Гладис Аурору Лопес.

Законодатели, которые поголовно являются членами правящей Национальной партии, были включены в раздел доклада под названием «Высокопоставленные должностные лица правительства, которые, предположительно, содействовали или участвовали в коррупционной деятельности или наркоторговле».

Чиновники из Гватемалы

Также были упомянуты член Конгресса Гватемалы Борис Роберто Эспанья Касерес, бывший министр экономики Асискло Вальядарес, мэр муниципалитета Окос Карлос Данило Пресиадо Наварихо, который был задержан в январе 2020 года в Панаме, а также бывший первый секретарь Конгресса Гватемалы Фелипе Алехос Лорнсана, против которого власти США ввели санкции в апреле 2021 года и октябре 2020 года.

Кроме того, в список вошли Густаво Адольфо Алехос Камбара, который является бывшим главой администрации президента Гватемалы Альваро Колома (2008–2012 гг.) и против которого также были приняты санкции США в апреле, а также бывший кандидат в президенты Марио Амилькар Эстрада Орельяна, задержанный в апреле 2019 года в Майами и признанный виновным в торговле наркотиками в федеральном суде в Нью-Йорке.

Чиновники из Сальвадора

Согласно информации, распространенной Торрес, « коррумпированными » были названы высокопоставленные должностные лица правительства — президент Сальвадора Найиб Букеле и другие политики этой страны.

В документе, подписанном еще 4 мая, упоминаются имена главы администрации Букеле Каролины Ресинос и Рохелио Риваса, который покинул пост министра безопасности в марте прошлого года.

Также в список входит Гильермо Гальегос, депутат и глава Великого альянса за национальное единство (GANA) — партии, которая привела Букеле к победе в 2019 году.

Также были упомянуты один из основных лидеров левого Фронта национального освобождения им. Фарабундо Марти (FMLN) Хосе Луис Мерино, который занимал пост вице-министра иностранных дел, и бывший председатель Законодательной ассамблеи FMLN Сигфридо Рейес.