ЕГЭ: экзамен не может быть простым — в России колоссальный спрос на специалистов

Пришла горячая пора для выпускников и их родителей: на пороге ОГЭ, ЕГЭ и последний звонок. В прошлом году все карты с проведением выпускных и последних звонков спутал коронавирус — проведение праздничных мероприятий было под запретом. В этом правительство Петербурга рекомендовало провести последний звонок 22 мая. Каждый класс может отметить праздник отдельно, но, если повезет с погодой, школам разрешено провести общее мероприятие на улице, соблюдая санитарные требования. Что касается экзаменов, то девятиклассники уже начали их сдавать. Как будут проходить экзамены? Обоснованы ли претензии родителей относительно сложности ЕГЭ? Долго ли еще будет вестись дискуссия о его отмене? На эти вопросы ответил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В этом году аттестация у школьников началась еще раньше, девятиклассники начали писать итоговые контрольные работы 18 мая, сообщил Тхостов. ОГЭ и ЕГЭ тоже на подходе, и к 1 июня сдача всех экзаменов будет окончена. Но, по мнению участника конференции, пользы в такой поспешности мало. Он уверен, что школьникам надо было дать немного времени на передышку, чтобы как следует подготовиться к испытаниям.

«К сожалению, мы имеем формат аттестации, который в этом году начинается еще раньше. Минпросвещения не услышало просьбы учителей, детей и их родителей о том, чтобы начать процедуру сдачи экзаменов с 1 июня. <…> Учебный план состоит из 34 недель, но в мае, во избежание, очередного локдауна сделали четыре выходных дня — получился разрыв. Все запланированные часы подготовки израсходованы на праздники. Министерству надо было подумать, что ребенку необходимо спокойно выдохнуть и подготовиться к экзаменам», — объяснил он.

Плюс из-за плотного графика сдачи экзаменов девятиклассники фактически остались без последнего звонка, а это несправедливо, считает Тхостов, учитывая, что многие из учеников покинут стены школы и продолжат свое обучение уже в колледжах. На этом фоне рекомендации правительства Петербурга провести празднества последнего звонка 22 мая вполне обоснованы. По словам директора лицея, это единственный относительно свободный день, когда можно организовать это мероприятие.

Относительно жалоб на уровень сложности экзаменов Тхостов резонно отметил, ЕГЭ — это форма поступления в вуз. Общество заинтересовано в высококлассных профессионалах, а для этого у школьников должны быть хорошие знания базовых предметов. Ведь никто не хочет попасть в руки к врачу-троечнику.

«У нас колоссальный спрос на специалистов высокого уровня, как следствие, экзамен не может быть простым, он должен соответствовать запросам высшей школы», — объяснил он.

При этом Тхостов подчеркнул, разговоры некоторых депутатов об отмене ЕГЭ — не более чем популизм. Он уверен, это попытка сыграть на эмоциях россиян, которые являются противниками этой системы.

«Мы еще долго еще будем находиться в состоянии дискуссии. Часть живут иллюзиями, что в школе ничего не изменилось. Сейчас ЕГЭ — это универсальная форма оценки качества образования ученика. Те, кто за традиционную форму не понимают, зачем прогонять ученика через сито экзаменов? Чтобы учительница еще больше покуражилась над нелюбимым учеником?» — сказал директор лицея.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Традиционная форма сдачи экзаменов предусматривала вслед за выпускными еще и вступительные. А здесь уже есть место для коррупционной составляющей. ЕГЭ же оценивает не один человек, а комиссия, он универсален и удобен, уверен спикер.

«Мне страшно за наших законодателей, когда на волне выборов они начинают делать такие заявления», — сказал Тхостов. – Они формируют ложные запросы. Для чего нужно приходить во власть, если ты просто генерируешь инфоповоды для СМИ? Пусть лучше занимаются безопасностью. Произошли три идентичные трагедии, связанные с гибелью детей, которые почему-то не считают нужным обсуждать. Зато говорят про ЕГЭ!» — возмутился участник пресс-конференции.

Он согласился с тем, что многие россияне помнят советскую систему образования и поэтому ратуют за нее, но школа за эти десятилетия кардинально изменилась. В полной мере проявился запрос на цифровое образование, применяются иные методы обучения. Поэтому, чтобы не возникало вопросов к новым методам образовательного процесса и современному формату экзамена, перед школами стоит задача работать не только с детьми, но и с родителями, уверен директор лицея.