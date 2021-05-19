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19 мая 17:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
Политика
Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
17:00
ФАН-ТВ
Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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ЕГЭ: экзамен не может быть простым — в России колоссальный спрос на специалистов

Общество
ЕГЭ: экзамен не может быть простым — в России колоссальный спрос на специалистов
Федеральное агентство новостей  / 

Пришла горячая пора для выпускников и их родителей: на пороге ОГЭ, ЕГЭ и последний звонок. В прошлом году все карты с проведением выпускных и последних звонков спутал коронавирус — проведение праздничных мероприятий было под запретом. В этом правительство Петербурга рекомендовало провести последний звонок 22 мая. Каждый класс может отметить праздник отдельно, но, если повезет с погодой, школам разрешено провести общее мероприятие на улице, соблюдая санитарные требования. Что касается экзаменов, то девятиклассники уже начали их сдавать. Как будут проходить экзамены? Обоснованы ли претензии родителей относительно сложности ЕГЭ? Долго ли еще будет вестись дискуссия о его отмене? На эти вопросы ответил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В этом году аттестация у школьников началась еще раньше, девятиклассники начали писать итоговые контрольные работы 18 мая, сообщил Тхостов. ОГЭ и ЕГЭ тоже на подходе, и к 1 июня сдача всех экзаменов будет окончена. Но, по мнению участника конференции, пользы в такой поспешности мало. Он уверен, что школьникам надо было дать немного времени на передышку, чтобы как следует подготовиться к испытаниям.

«К сожалению, мы имеем формат аттестации, который в этом году начинается еще раньше. Минпросвещения не услышало просьбы учителей, детей и их родителей о том, чтобы начать процедуру сдачи экзаменов с 1 июня. <…> Учебный план состоит из 34 недель, но в мае, во избежание, очередного локдауна сделали четыре выходных дня — получился разрыв. Все запланированные часы подготовки израсходованы на праздники. Министерству надо было подумать, что ребенку необходимо спокойно выдохнуть и подготовиться к экзаменам», — объяснил он.

Плюс из-за плотного графика сдачи экзаменов девятиклассники фактически остались без последнего звонка, а это несправедливо, считает Тхостов, учитывая, что многие из учеников покинут стены школы и продолжат свое обучение уже в колледжах. На этом фоне рекомендации правительства Петербурга провести празднества последнего звонка 22 мая вполне обоснованы. По словам директора лицея, это единственный относительно свободный день, когда можно организовать это мероприятие.

Относительно жалоб на уровень сложности экзаменов Тхостов резонно отметил, ЕГЭ — это форма поступления в вуз. Общество заинтересовано в высококлассных профессионалах, а для этого у школьников должны быть хорошие знания базовых предметов. Ведь никто не хочет попасть в руки к врачу-троечнику.

«У нас колоссальный спрос на специалистов высокого уровня, как следствие, экзамен не может быть простым, он должен соответствовать запросам высшей школы», — объяснил он.

При этом Тхостов подчеркнул, разговоры некоторых депутатов об отмене ЕГЭ — не более чем популизм. Он уверен, это попытка сыграть на эмоциях россиян, которые являются противниками этой системы.

«Мы еще долго еще будем находиться в состоянии дискуссии. Часть живут иллюзиями, что в школе ничего не изменилось. Сейчас ЕГЭ — это универсальная форма оценки качества образования ученика. Те, кто за традиционную форму не понимают, зачем прогонять ученика через сито экзаменов? Чтобы учительница еще больше покуражилась над нелюбимым учеником?» — сказал директор лицея.

ЕГЭ: экзамен не может быть простым — в России колоссальный спрос на специалистов
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Традиционная форма сдачи экзаменов предусматривала вслед за выпускными еще и вступительные. А здесь уже есть место для коррупционной составляющей. ЕГЭ же оценивает не один человек, а комиссия, он универсален и удобен, уверен спикер.

«Мне страшно за наших законодателей, когда на волне выборов они начинают делать такие заявления», — сказал Тхостов. – Они формируют ложные запросы. Для чего нужно приходить во власть, если ты просто генерируешь инфоповоды для СМИ? Пусть лучше занимаются безопасностью. Произошли три идентичные трагедии, связанные с гибелью детей, которые почему-то не считают нужным обсуждать. Зато говорят про ЕГЭ!» — возмутился участник пресс-конференции.

Он согласился с тем, что многие россияне помнят советскую систему образования и поэтому ратуют за нее, но школа за эти десятилетия кардинально изменилась. В полной мере проявился запрос на цифровое образование, применяются иные методы обучения. Поэтому, чтобы не возникало вопросов к новым методам образовательного процесса и современному формату экзамена, перед школами стоит задача работать не только с детьми, но и с родителями, уверен директор лицея.

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