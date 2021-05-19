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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО

Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
pixabay.com

Москва, 19 мая. Большую часть наблюдений, связанных с НЛО, можно объяснить природными явлениями, заявил российский космонавт Андрей Борисенко.

Вместе с этим специалист в интервью РИА Новости отметил, что не исключает и испытаний военной техники, которые могут стать причиной оживленных дискуссий о внеземных цивилизациях. Он рассказал, зачем американские военные начали разговоры об НЛО.

Экс-пилот ВМС США Райан Грейвз ранее в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS заявил, что его эскадрон с 2014 года регулярно наблюдал НЛО над восточным побережьем США — пилоты даже видели полет объекта против ветра. Американский военный предположил, что появление таких объектов может иметь сразу несколько объяснений, самые популярные из которых зиждятся на секретных технологиях Пентагона, полетов разведывательных летательных аппаратов России и Китая и, конечно, сверхъестественных явлениях.

«Наверное, какой-то шанс каких-то подобных явлений, действительно имеет отношение к закрытым военным технологиям, но скорее всего, в 99 случаев из 100 — это хорошо известные и понятные физические процессы, которые просто необычно выглядят»,— сказал космонавт.

По информации сайта 360tv.ru, бывший американский пилот входит в число военных, которые неоднократно указывали на то, что Пентагону известно о появлении НЛО над авианосцами. В военном ведомстве США ранее подтвердили подлинность свидетельств члена экипажа эсминца ВМС США USS Russell.

сша космос нло
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