Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО

Москва, 19 мая. Большую часть наблюдений, связанных с НЛО, можно объяснить природными явлениями, заявил российский космонавт Андрей Борисенко.

Вместе с этим специалист в интервью РИА Новости отметил, что не исключает и испытаний военной техники, которые могут стать причиной оживленных дискуссий о внеземных цивилизациях. Он рассказал, зачем американские военные начали разговоры об НЛО.

Экс-пилот ВМС США Райан Грейвз ранее в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS заявил, что его эскадрон с 2014 года регулярно наблюдал НЛО над восточным побережьем США — пилоты даже видели полет объекта против ветра. Американский военный предположил, что появление таких объектов может иметь сразу несколько объяснений, самые популярные из которых зиждятся на секретных технологиях Пентагона, полетов разведывательных летательных аппаратов России и Китая и, конечно, сверхъестественных явлениях.

«Наверное, какой-то шанс каких-то подобных явлений, действительно имеет отношение к закрытым военным технологиям, но скорее всего, в 99 случаев из 100 — это хорошо известные и понятные физические процессы, которые просто необычно выглядят»,— сказал космонавт.

По информации сайта 360tv.ru, бывший американский пилот входит в число военных, которые неоднократно указывали на то, что Пентагону известно о появлении НЛО над авианосцами. В военном ведомстве США ранее подтвердили подлинность свидетельств члена экипажа эсминца ВМС США USS Russell.