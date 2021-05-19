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19 мая 15:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
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Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
Все новости

Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»

Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
ast.ru  /  Издательство «АСТ»

Москва, 19 мая. Создатель российских фильмов «Гоголь» и «Аванпост» Егор Баранов станет режиссером экранизации постапокалиптического романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

Новость о назначении режиссера появилась на защите проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино. Автор романа станет сценаристом предстоящего фильма. Кресла продюсеров займут Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк.

Баранов займется экранизацией «Метро 2033» после того, как закончит свой последний фильм. Режиссер работает над адаптацией фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Выход фильма в широкий прокат запланирован на январь 2024 года.

Авторы проекта планируют потратить порядка 700 миллионов рублей на его реализацию, из них только 150 миллионов уйдут на маркетинг. Продюсеры рассчитывают, что сборы экранизации будут не меньше чем 1,5 миллиарда рублей.

Во время защиты проектов свою идею представила и студия Никиты Михалкова «Тритэ». Кинематографисты планируют в следующем году снять фильм о героической борьбе российской субмарины с морским чудовищем.

гоголь баранов глуховский метро 2033
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