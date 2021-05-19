Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»

Москва, 19 мая. Создатель российских фильмов «Гоголь» и «Аванпост» Егор Баранов станет режиссером экранизации постапокалиптического романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

Новость о назначении режиссера появилась на защите проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино. Автор романа станет сценаристом предстоящего фильма. Кресла продюсеров займут Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк.

Баранов займется экранизацией «Метро 2033» после того, как закончит свой последний фильм. Режиссер работает над адаптацией фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Выход фильма в широкий прокат запланирован на январь 2024 года.

Авторы проекта планируют потратить порядка 700 миллионов рублей на его реализацию, из них только 150 миллионов уйдут на маркетинг. Продюсеры рассчитывают, что сборы экранизации будут не меньше чем 1,5 миллиарда рублей.

Во время защиты проектов свою идею представила и студия Никиты Михалкова «Тритэ». Кинематографисты планируют в следующем году снять фильм о героической борьбе российской субмарины с морским чудовищем.