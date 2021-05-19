Пломбир с кишечной палочкой продавали в Нижегородской области

Нижний Новгород, 19 мая. Сотрудники лаборатории областного референтного центра Россельхознадзора в ванильном пломбире нашли бактерии группы кишечной палочки.

В организации отметили, что подобные находки могут вызывать пищевые отравления, а патогенные штаммы этой группы приводят к острым инфекционным заболеваниям. Бактерии также могут стать причиной преждевременной порчи молочных продуктов.

«Особенностью технологии мороженого является использование разнообразного сырья и большого количества добавок, причем каждый вид может являться источником специфической микрофлоры. Все компоненты мороженого должны проходить микробиологический анализ на соответствие требованиям качества и безопасности», — отметили в Нижегородском референтном центре Россельхознадзора.

Ранее ФАН писал, что населению Мордовии помогут реализовать сельхозпродукцию. Регион начнет работу над программой развития потребительской кооперации.