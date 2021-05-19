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17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
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Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
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Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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Эксперты объяснили войной четырех кланов «шизофреническую» позицию США по «СП-2»

  /   Обновлено: 19 мая 2021 16:34
Политика
Эксперты объяснили войной четырех кланов «шизофреническую» позицию США по «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

В последнее время в американской прессе все чаще появляются взаимоисключающие заявления администрации США, и это связано с расколом в Белом доме. Об этом ФАН рассказали научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов и эксперт по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий.

Напомним, ранее новостной портал Axios сообщил, что Госдепартамент откажется от применения санкций из-за национальных интересов США в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG. В статье также говорится, что администрация Байдена не желает идти на компромисс с Германией и будет налагать санкции на суда, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», и что госсекретарь Энтони Блинкен пообещал остановить прокладку газопровода.

Дмитрий Дробницкий заявил ФАН, что никакой «администрации Байдена» в реальности не существует: в Вашингтоне идут междоусобные разборки.

«В Белом доме — раскол. Идет война четырех кланов, активно действуют две группировки. Одну из них представляет советник по национальной безопасности вице-президента США Джейк Салливан, вторую — госсекретарь Энтони Блинкен», — приоткрыл тонкости дворцовых интриг в Вашингтоне аналитик.

Дробницкий обратил внимание, что Блинкен более агрессивен, он идет ва-банк и требует продолжать «борьбу с Россией». Салливан, по словам политолога, призывает вести себя более аккуратно. Советник по национальной безопасности понимает реальную мощь Русского медведя и Китайского дракона, он предлагает достигнуть мирового господства скрытно, чуть ли не крадучись.

Эксперты сравнили правительство США с психопатом с раздвоением личности
Global Look Press  / CNP / AdMedia

«К 2030 году в США, скорее всего, сложится жесткое авторитарное правление с однопартийной системой. Американские политики мечтают оплести и подчинить себе мир с помощью новых технологий. Немалую роль в ломке сопротивления воле Вашингтона играет настойчиво насаждаемая спецслужбами США новая мировая идеология — «беспощадная толерантность». Салливан рассчитывает именно на это и предлагает выждать», — дал расклад политических хитросплетений Дробницкий.

Эксперт заметил, что некоторые важные политические должности в Вашингтоне занимают очень влиятельные люди, но пока они не раскрыли своих намерений. Одну из коалиций он назвал «спящими гигантами: это бывший госсекретарь Джон Керри, бывший посол Соединенных Штатов в ООН и советник президента по нацбезопасности Сьюзан Райс, бывший главный внешнеполитический конфидент Барака Обамы, работавший заместителем советника по нацбезопасности и главой администрации Белого дома Денис Макдоноу.

Четвертый клан, по словам Дробницкого, образован IT-магнатами — это властители интернет-СМИ, «большая цифра».

«Сейчас все эти люди занимают незначительные должности. Но они явно ждут. Периодически к «телу Байдена» прорываются представители конкурирующих группировок и обозначают через «оболочку президента» свои политические планы, выдавая их за планы администрации США. Они продавливают свою позицию. Это напоминает ситуацию, когда психически больной человек разными голосами излагает противоположные взгляды», — раскрыл секрет противоречий в заявлениях «от Джо Байдена» аналитик.

Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что из-за противоположных целей и задач спикеров, выливающихся на страницы американских СМИ в виде «речей Байдена», складывается впечатление, что таблоиды публикуют речи шизофреника. На самом деле, «единой администрации Байдена» не существует.

«Раскол в администрации США особенно ярко прослеживается по отсутствию четкой позиции в связи с происходящим на израильском направлении. Такого невнятного внешнеполитического курса у Вашингтона не было никогда», — заявил эксперт.

Эксперты сравнили правительство США с психопатом с раздвоением личности
Федеральное агентство новостей  / 

Собеседник ФАН отметил, что представители враждующих группировок имеют прочные позиции, и вряд ли в ближайшее время на политическом Олимпе США что-то изменится. Именно поэтому весь мир приходит в оторопь от непоследовательной политики «администрации Байдена», которой в действительности не существует как единого целого.

Дмитрий Суслов отметил, что сообщения по «Северному потоку — 2» от имени Белого дома, в которых нарушена логика, свидетельствуют о том, что Вашингтон не готов вводить санкции против компании, управляющей прокладкой газопровода, но пытается создать видимость противостояний проекту.

«Управляет строительством Nord Stream 2 AG, она принадлежит немцам. Санкции против этой компании со стороны Вашингтона ударили бы по американо-немецким отношениям. На это администрация Байдена не пойдет, поскольку восстановление отношений с Германией после правления Дональда Трампа — один из главных приоритетов в политике США», — пояснил аналитик.

Суслов напомнил, что администрация Байдена не сумела убедить Берлин отказаться от газопровода. Немцы заявили, что российский газ им нужен, и американцам пришлось с этим согласиться.

«Газопровод будет достроен в 2021 году. США не изменили своего отношения к этому проекту, но американской администрации ясно: чтобы остановить прокладку труб, надо бить по Германии, а к этому Вашингтон не готов», — заметил собеседник ФАН.

Эксперты сравнили правительство США с психопатом с раздвоением личности
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог добавил, что США продолжат введение санкций, но только против подрядчиков, например компаний, владеющих кораблями, которые строят «Северный поток — 2». При этом администрация Байдена понимает, что большой роли подобные препоны не играют: газопровод будет достроен так или иначе.

«Администрация США вводит санкции, чтобы задобрить республиканцев. Если Байден объявит, что у США ничего не вышло в борьбе против русского газопровода, он может получить импичмент. Его уже обвиняют в слабости и неспособности решать поставленные задачи. Последней каплей станет признание очевидного: Байден оттягивает свой конец», — сказал эксперт.

По мнению политолога, США вводят санкции, которые ничего не меняют, потому что не могут что-либо изменить в своей внутренней политике. Это хорошая мина при плохой игре: кабинет Байдена не идет на серьезную ссору с Берлином и страхуется от нападок республиканцев. Байден и его команда стараются угодить оппонентам и пытаются продлить свое пребывание в Белом доме.

сша джозеф байден энтони блинкен дмитрий суслов джейк салливан дмитрий дробницкий
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