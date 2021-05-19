Фотограф спасает животных и делает для них портфолио

Волонтер создает фотосессии для подопечных челябинского приюта. Наличие профессионального портфолио повышает шансы бездомных кошек и собак обрести новый дом.

Идея фотографировать животных пришла Владиславу Рожнову не сразу. Поначалу он просто помогал ухаживать за обитателями приюта.

«Я приехал сюда один раз, и теперь я постоянный волонтер приюта «Наш дом». Каждый выходной приезжаю на субботники, помогаю убирать вольеры, чесать собак, стройкой заниматься, то есть очень много дел», — говорит Владислав.

Однажды Влад увидел спящую на диване собаку, сфотографировал ее и выложил снимки в группу приюта в социальных сетях. Почти сразу откликнулась молодая пара и изъявила желание забрать пса себе. Молодой человек понял, что при помощи фото можно быстрее находить животным хозяев.

«Влад именно фотографирует так, что на фотографии видно характер животного. Сейчас многие волонтеры из других приютов просят приехать и помочь им сфотографировать, потому что животных разбирают намного быстрее», — рассказала девушка Влада Злата.

В планах у фотографа накопить на профессиональную камеру и начать создавать истории обитателей приюта, чтобы по фото и видео можно было проследить за судьбой животного с момента, когда его нашли, до момента обретения им нового дома.