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19 мая 20:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
19:36
Общество
Секретные данные ФСБ о нацистских преступлениях обнародовали на конференции в Пскове
19:35
Общество
Американского архитектора поразил водный салют в аэропорту Махачкалы
Все новости

Фотограф спасает животных и делает для них портфолио

ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио

Волонтер создает фотосессии для подопечных челябинского приюта. Наличие профессионального портфолио повышает шансы бездомных кошек и собак обрести новый дом.

Идея фотографировать животных пришла Владиславу Рожнову не сразу. Поначалу он просто помогал ухаживать за обитателями приюта.

«Я приехал сюда один раз, и теперь я постоянный волонтер приюта «Наш дом». Каждый выходной приезжаю на субботники, помогаю убирать вольеры, чесать собак, стройкой заниматься, то есть очень много дел», — говорит Владислав.

Однажды Влад увидел спящую на диване собаку, сфотографировал ее и выложил снимки в группу приюта в социальных сетях. Почти сразу откликнулась молодая пара и изъявила желание забрать пса себе. Молодой человек понял, что при помощи фото можно быстрее находить животным хозяев.

«Влад именно фотографирует так, что на фотографии видно характер животного. Сейчас многие волонтеры из других приютов просят приехать и помочь им сфотографировать, потому что животных разбирают намного быстрее», — рассказала девушка Влада Злата.

В планах у фотографа накопить на профессиональную камеру и начать создавать истории обитателей приюта, чтобы по фото и видео можно было проследить за судьбой животного с момента, когда его нашли, до момента обретения им нового дома.

животные фотограф помощь приют новый дом
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