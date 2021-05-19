Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя

Москва, 19 мая. Затягивание регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе является аморальным, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Есть достоверная информация, что затягивание регистрации «Спутника V» связано с «сигналами из высоких кабинетов» Брюсселя. Данное поведение в условиях пандемии можно считать аморальным, подчеркнул глава СВР.

«Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС», — добавил Нарышкин.

Ранее директор СВР назвал противодействие еврочиновников главным тормозом вакцинации против COVID-19 в Европе. Нарышкин также предупредил, что руководство Евросоюза ведет подготовку к новой клеветнической кампании против России.