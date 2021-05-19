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новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей

  /   Обновлено: 19 мая 2021 15:16
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
Кадр из фильма «Турист»

Санкт-Петербург, 19 мая. Исполнитель главной роли в российском боевике «Турист» Владимир Петров оценил возможную реакцию зрителей на фильм про военные действия в Центральноафриканской Республике.

Петров в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» заявил, что ожидает положительных отзывов зрителей на фильм «Турист», который покажут на НТВ 19 мая в 23:40. При этом актер понимает, что реакция публики может быть неоднородна.

«Жду позитивной реакции, старались сделать качественное кино, ожидаю хорошей реакции, других нет. Они могут быть разные, я понимаю, но мы все люди: кому-то может понравиться, кому-то нет», — отметил исполнитель главной роли.

Он добавил, что за рубежом ему встречались только восторженные отклики зрителей после просмотра «Туриста». Креативный продюсер ленты Генрих Кен и вся съемочная группа показали объективный взгляд на события, происходящие в ЦАР.

«20 тысяч раз скажу, что это честный взгляд. Мы показали так, как показали. Могут сказать, что я продался. Не хочу специально комментировать, нужно посмотреть. Смотрите, делайте выводы», — заявил Кен.

Боевик «Турист» — первый совместный фильм России и ЦАР — расскажет историю российского специалиста с одноименным позывным, который попал в республику накануне попытки госпереворота. Герой Петрова прибыл в страну, чтобы обучать военных республики, но из-за действий радикалов под руководством экс-президента Франсуа Бозизе на его долю выпадает множество испытаний.


Прошедшая 14 мая в столице ЦАР премьера фильма «Турист» вызвала масштабную реакцию в соцсетях. Зрители, которые посмотрели ленту на стадионе имени Бартелеми Боганда, поблагодарили создателей картины за проделанную работу.

турист фильм цар
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