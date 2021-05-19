Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей

Санкт-Петербург, 19 мая. Исполнитель главной роли в российском боевике «Турист» Владимир Петров оценил возможную реакцию зрителей на фильм про военные действия в Центральноафриканской Республике.

Петров в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» заявил, что ожидает положительных отзывов зрителей на фильм «Турист», который покажут на НТВ 19 мая в 23:40. При этом актер понимает, что реакция публики может быть неоднородна.

«Жду позитивной реакции, старались сделать качественное кино, ожидаю хорошей реакции, других нет. Они могут быть разные, я понимаю, но мы все люди: кому-то может понравиться, кому-то нет», — отметил исполнитель главной роли.

Он добавил, что за рубежом ему встречались только восторженные отклики зрителей после просмотра «Туриста». Креативный продюсер ленты Генрих Кен и вся съемочная группа показали объективный взгляд на события, происходящие в ЦАР.

«20 тысяч раз скажу, что это честный взгляд. Мы показали так, как показали. Могут сказать, что я продался. Не хочу специально комментировать, нужно посмотреть. Смотрите, делайте выводы», — заявил Кен.

Боевик «Турист» — первый совместный фильм России и ЦАР — расскажет историю российского специалиста с одноименным позывным, который попал в республику накануне попытки госпереворота. Герой Петрова прибыл в страну, чтобы обучать военных республики, но из-за действий радикалов под руководством экс-президента Франсуа Бозизе на его долю выпадает множество испытаний.



Прошедшая 14 мая в столице ЦАР премьера фильма «Турист» вызвала масштабную реакцию в соцсетях. Зрители, которые посмотрели ленту на стадионе имени Бартелеми Боганда, поблагодарили создателей картины за проделанную работу.